НБУ представив нову серію монет

Національний банк України представив нову серію обігових пам’ятних монет номіналом 10 гривень під назвою «Ми сильні. Ми разом». Замість зображення гетьмана Івана Мазепи на реверсі тепер буде стилізована мапа України з адміністративними межами та виділеною однією з областей. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Із 1 грудня в обіг надійшли перші три монети серії: присвячені Криму, Донецькій та Луганській областям, які першими зазнали російської агресії. Упродовж наступних двох років Нацбанк планує випустити монети, присвячені всім регіонам країни. Загальний наклад серії становитиме 54 мільйони монет.

Перші монети присвячені Криму, Донецькій і Луганській областям

За інформацією НБУ, станом на 1 листопада 2025 року в обігу перебувало майже 331 млн монет номіналом 10 гривень. Нові екземпляри використовуватимуть на рівні з чинними, а банки та СІТ-компанії поступово видаватимуть їх клієнтам.

У Нацбанку зазначають, що серія має на меті підкреслити єдність, соборність та неподільність України.

«Ми сильні, ми разом – це головне повідомлення, яке Національний банк закарбовує у новій серії. Ми нагадуємо, що територіальна цілісність – непорушний конституційний принцип. Кожен регіон має свою історію, але всі ми – єдині», – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Монету в 10 гривень із портретом Мазепи НБУ ввів в обіг у 2020 році. А з 2022-го регулятор випустив 13 пам’ятних монет такого номіналу, присвячених Силам оборони України.