Виплати по 1000 гривень продовжуються

У неділю, 1 грудня, розпочинається друга хвиля виплат 1000 гривень у межах програми «Зимова підтримка». Гроші отримають ті українці, які подали заявки в другий день реєстрації. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, виплату вже отримали 3,5 мільйона людей, і станом на зараз українці вже встигли витратити 473 мільйони гривень державної допомоги. Найчастіше гроші спрямовують на:

оплату комунальних послуг – 80% усіх витрат;

купівлю книг;

ліки в аптеках;

а також донати на Сили оборони.

Ті, хто подав заявки через «Укрпошту», почнуть отримувати виплати з 6 грудня – у День Святого Миколая. Загалом на програму вже подали заявки 14 мільйонів українців:

11,4 млн – через «Дію», з них 2,9 млн заявок – на дітей;

понад 700 тисяч – через «Укрпошту»;

ще 1,8 млн людей зі соціального списку отримають кошти автоматично.

Прем’єр-міністерка додала, що подати заявку на виплату 1000 гривень можна до 24 грудня.

Нагадаємо, прийом заявок на отримання 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка» почався 15 листопада, а перші виплати почалися 24 листопада – за заявками, які подали в перший день.