Стартували виплати 1000 грн у межах «Зимової підтримки»

Понад 10 мільйонів українців уже подалися на одноразову виплату в розмірі 1000 грн у межах державної програми «Зимова підтримка», яка передбачає надання допомоги всім громадянам, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, держава вже почала перераховувати гроші тим, хто подав заявки з 15 листопада. Наразі 1,7 мільйона повнолітніх громадян отримали виплати, а також проведено 253 тисячі нарахувань для дітей.

Отримані гроші можна використати до кінця червня 2026 року. Допомога покриває оплату комунальних послуг, придбання ліків, товарів українського виробництва (за винятком підакцизних позицій), книжок, а також може бути спрямована на благодійність чи оплату поштових послуг.

Зауважте. Подати заявку на виплату можна до 24 грудня. Оформити її можна як онлайн у «Дії», так і офлайн в «Укрпошті».

Нагадаємо, програму «Зимова підтримка» уряд запустив у листопаді. Ініціатива передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для усіх українців, які перебувають на території країни. Виплату можуть отримати не лише дорослі, а і діти. Також у межах програми для найбільш вразливих категорій громадян передбачена виплата 6 500 грн.

Програма має на меті стабілізувати внутрішній попит та підтримати український малий і середній бізнес, адже частина товарів, що підпадають під дію виплати, має бути саме вітчизняного виробництва. Уряд прогнозує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців, а витрати з бюджету становитимуть 14 млрд грн.