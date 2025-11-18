Відділення «Укрпошти»

З 18 листопада українці можуть оформити «Зимову підтримку» не лише через «Дію», а й безпосередньо у відділеннях «Укрпошти». Про старт прийому заяв повідомили у Міністерстві соціальної політики. Подати документи можна до 24 грудня – у будь-якому стаціонарному чи мобільному відділенні, а витратити – до 25 січня 2026 року.

У Мінсоцполітики уточнили, що пенсіонерам та отримувачам держдопомоги, які користуються послугами «Укрпошти», виплату в розмірі 1000 грн зарахують автоматично – подавати заяву їм не потрібно.

Тим, хто отримує пенсію на картку і не користується застосунком «Дія», достатньо звернутися у найближче відділення «Укрпошти» та заповнити паперову заяву. Подати документи у відділенні також можуть українці без РНОКПП, а також опікуни недієздатних людей – за наявності посвідчення особи та документів про призначення опікуном.

Для тих, хто фізично не може дістатися відділення, передбачена опція виклику листоноші додому через гарячу лінію «Укрпошти».

Що потрібно мати при собі:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код або відмітку про його відсутність;

свідоцтво про народження дитини – якщо заявку подають батьки;

документи опікуна – якщо звертається законний представник.

Отримані гроші можна використати у відділеннях «Укрпошти»: для оплати комунальних та поштових послуг, купівлі товарів, замовлення українських ліків, передплати друкованих видань або на благодійність, зокрема підтримку ЗСУ. Використати виплату, нараховану автоматично, можна до 25 грудня 2025 року, а оформлену у відділенні «Укрпошти» – до 25 січня 2026 року.