Отримати 1000 грн може кожен, хто оформив заявку

Держава отримала понад 5 мільйонів заявок від українців на отримання 1000 грн «Зимової підтримки» всього за два дні з моменту запуску програми, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Гроші українці почнуть отримувати впродовж 10 днів після оформлення заявки.

Як використати 1000 грн «зимової підтримки»

Гроші використати можна на оплату комунальних послуг, придбання ліків, харчі українського виробництва (крім підакцизних), книжок, на благодійні внески (зокрема, на донати для Сил оборони) чи поштові послуги. Подати заявку на виплату можна до 24 грудня.

До слова, стартувала програма «Зимова підтримка» у суботу, 15 листопада. Ініціатива передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для усіх українців, які перебувають на території країни. Допомога призначена не лише дорослим, а і дітям. У випадку неповнолітніх замовити виплату може один із батьків через «Дію» на власну картку.

Зауважимо, що для фінансування цієї ініціативи уряд скоротив видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей. Передбачають, що допомогу у межах ініціативи отримають близько 11 мільйонів людей. При цьому видатки на програму складуть 11 млрд грн.

Минулоріч програма «Зимова підтримка» стала наймасовішою програмою фінансової підтримки громадян. Можливістю отримати 1000 грн скористалися 14,4 млн українців. Більшу частину коштів вони витратили на комунальні послуги.