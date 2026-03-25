Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не вбачає доцільності передавати Україні крилаті ракети Taurus, оскільки українські розробки далекобійного озброєння є більш ефективними. Про це він сказав на слуханнях у Бундестазі у середу, 25 березня.

За словами Мерца, українська зброя великої дальності демонструє кращі результати, ніж обмежена кількість ракет Taurus, яку могла б надати Німеччина.

«Україна тепер має власну зброю великої дальності, яку вона розробила сама і яка значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які ми могли б їй поставити», – заявив він.

Канцлер також пояснив свою попередню позицію щодо передачі цих ракет. Під час перебування в опозиції Мерц припускав, що Бундесвер має достатній запас справних Taurus, які можна було б передати Києву.

Крилату ракету Taurus розробила компанія Taurus Systems GmbH. Її маса становить близько 1400 кг, а довжина – приблизно 5 м. Ракета запускається з винищувача і здатна нести бойову частину вагою до 400 кг на відстань понад 500 км. Taurus вважається ефективною для ураження добре захищених цілей, зокрема командних бункерів і складів боєприпасів. Її часто називають німецьким аналогом британської Storm Shadow.

Нагадаємо, у травні 2023 року Україна вперше звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus. Проте німецький парламент неодноразово відмовлявся передавати їх Києву.

У квітні 2025 року Мерц заявляв, що готовий передати Україні Taurus, якщо відповідне рішення підтримають лідери Європейського Союзу.