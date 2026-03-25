Канцлер Німеччині заявив, що не бачить сенсу передавати ракети Taurus Україні
Фрідріх Мерц вважає українську зброю ефективнішою
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не вбачає доцільності передавати Україні крилаті ракети Taurus, оскільки українські розробки далекобійного озброєння є більш ефективними. Про це він сказав на слуханнях у Бундестазі у середу, 25 березня.
За словами Мерца, українська зброя великої дальності демонструє кращі результати, ніж обмежена кількість ракет Taurus, яку могла б надати Німеччина.
«Україна тепер має власну зброю великої дальності, яку вона розробила сама і яка значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які ми могли б їй поставити», – заявив він.
Канцлер також пояснив свою попередню позицію щодо передачі цих ракет. Під час перебування в опозиції Мерц припускав, що Бундесвер має достатній запас справних Taurus, які можна було б передати Києву.
Крилату ракету Taurus розробила компанія Taurus Systems GmbH. Її маса становить близько 1400 кг, а довжина – приблизно 5 м. Ракета запускається з винищувача і здатна нести бойову частину вагою до 400 кг на відстань понад 500 км. Taurus вважається ефективною для ураження добре захищених цілей, зокрема командних бункерів і складів боєприпасів. Її часто називають німецьким аналогом британської Storm Shadow.
Нагадаємо, у травні 2023 року Україна вперше звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus. Проте німецький парламент неодноразово відмовлявся передавати їх Києву.
У квітні 2025 року Мерц заявляв, що готовий передати Україні Taurus, якщо відповідне рішення підтримають лідери Європейського Союзу.