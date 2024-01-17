Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350

Депутати парламенту Німеччини ввечері у середу, 17 січня, провалили голосування за ініціативу опозиції щодо передачі Україні німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus. Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту ФРН.

«Пропозиція резолюції (20/10053), яку парламентська група Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу подала на цю інформацію, не отримала підтримки більшості. У ньому депутатська група закликала Бундесвер надати Україні крилаті ракети Taurus», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, підтримали рішення 178 депутатів, у той час, як 486 були проти, а троє утрималися.

Представниця фракції ХДС/ХСС Керстін Ферегге, яка винесла подання на обговорення, закликала колег ухвалити надання ракет Taurus, зауваживши, що «Україна та вся Європа подякують за це».

Під час обговорення «Зелені» та Вільна демократична партія, що раніше схвалювали збільшення військової допомоги Україні, зокрема й крилатими ракетами, виступили проти. Пропозицію ХДС/ХСС розцінили як спробу завоювати тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у Німеччині, пише Spiegel.

Противники надання Україні ракет і наполягали на «неможливості перемогти ядерну державу», відсутність підстав для використання німецької зброї проти росіян і потребу в мирних переговорах.

Це не перше провальне голосування німецького парламенту. Так у листопаді, попри те, що більшість депутатів Бундестагу підтримують продовження допомоги Україні, німецький парламент не проголосував за рішення про надання крилатих ракет Taurus. Втім, навіть якби Бундестагу вдалось проголосувати за постачання ракет Taurus, вирішальне слово стосовно експорту озброєнь залишилось би за Федеральним урядом.

Зазначимо, що наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 км. Згодом ЗМІ писали, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території Росії.

Згодом народний депутат України, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв коментуючи повідомлення про те, що німецький парламент відмовився передавати Україні ракети Taurus, зазначив, що законопроект було відхилено не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару.

«Це був окремий законопроект частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроект усіх фракцій залишається у силі. Скоріш за все, голосування за нього відбудеться до 22 лютого. Отже, підготовка до «штурму» офіса Шольца триває», – повідомив Чернєв.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 км. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow. Десять років тому для німецької армії було закуплено 600 цих ракет. Водночас лише 150 з них залишаються боєготовими.

Іноді в нашому медіа-просторі далекобійні крилаті ракети повітряного базування, які вже отримали ЗСУ, називають «аналогами ATACMS». Але це аж ніяк не вірне порівняння. Тому що, наприклад, у випадку з Taurus (або Storm Shadow та SCALP-EG) і ATACMS є лише одна спільна риса – дальність пуску в понад 150 км зазначає Defense Express.