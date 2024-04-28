Молитва у Гарнізонному храмі 28 квітня 2024 року

З нагоди Дня міста Львова у неділю, 28 квітня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла УГКЦ відбулась молитва за місто, військових та перемогу. Участь у молитві взяли єпископи й священики всіх конфесій Львова.

«У цей особливий день щиро вітаємо вас у Гарнізонному храмі. Ми сьогодні звершуємо тут міжконфесійну молитву, щоб показати всьому світові нашу єдність і незламність. Ми єдині для того, щоб бути підтримкою для тих, які сьогодні на передовій боронять рідну землю», – сказав голова Центру військового капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ, настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Тарас Михальчук.

Зазначимо, що до молитви приєднався Митрополит Львівський ПЦУ Макарій Малетич, Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Володимир Груца, настоятель митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Богородиці РКЦ Ян Нікель. Крім цього, участь у молитві взяв духовний пастир Катедрального собору успіння Пресвятої Богородиці Вірменської Апостольської Карапет Гарібян, єпископ християн євангельської віри Володимир Якимів та заступник старшого пресвітера у Львівському регіоні євангельських християн баптистів Віктор Гайдучок.

Додамо, що 2024 року День міста Львова відзначають 27 та 28 квітня. Цьогоріч Львову виповнюється 768 років.