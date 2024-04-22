Біля ратуші урочисто піднімуть прапори усіх військових формувань

У вихідні, 27-28 квітня, Львів відзначатиме День міста – 768 років від першої письмової згадки. День міста присвятять захисникам України і проведуть кілька заходів, присвячені військовим.

Цьогорічне святкування припадає на квітень, а не на травень, як було завжди. Це пов’язано з переходом на новий календар. Окрім того, цього року на 5 травня – звичний день святкувань, припадає Великдень.

«День міста Львова завжди був пов’язаний з Днем святого Юрія – покровителя нашого міста, і святкування відбувалися в найближчі вихідні після цього дня. Зважаючи на те, що за новим календарем, на який перейшла і Православна церква України і Українська греко-католицька церква, день св. Юрія буде відзначатися 23 квітня, ми відзначатимемо День міста цими вихідними», – пояснила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

Місто, як і торік, не планує грандіозних святкувань. Однак певні події заплановані з акцентом і увагою до захисників України.

«Весь лейтмотив відзначення буде присвячений нашим воїнам, захисникам. В час війни ми дякуємо наших військовим за захист і за те, що завдяки їм наше місто має змогу відзначали 768 річницю. До традицій обрання почесних громадян Львова чи урочистої ходи центром міста ми повернемося після нашої перемоги», – додала Ірина Кулинич.

У п’ятницю, 26 квітня, родинам захисників, які з 2014 року обороняли незалежність України, вручатимуть відзнаки «Почесний знак Святого Юрія» (посмертно).

У суботу, 27 квітня, на площі Ринок відбудеться урочиста церемонія винесення прапорів військових та оборонних структур України, щоб нагадати про подвиги українських бойових підрозділів.

У неділю, 28 квітня, на площі Ринок відбудеться концерт військового оркестру Академії сухопутних військ. У цей день на території шкіл Львівської громади учні разом із батьками і вчителями проводитимуть благодійні ярмарки для збору грошей на допомогу військовим.

У ці вихідні у Львові також заплановано чимало подій за програмою «Львів – місто весни»: у суботу фермерський ярмарок на Ринку і Lviv Craft Fest в неділю на площі перед університетом, музичні перформанси і поетичні вечори, майстер-класи з малювання квіткових картин і оздоблення вербової гілки. Більше детально – за посиланням.