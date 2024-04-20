Фермерський ярмарок працюватиме щосуботи з 10:00 до 16:00 до 29 вересня

У суботу, 20 квітня, на площі Ринок у Львові знову запрацював фермерський ярмарок. Щосуботи упродовж літа два десятки фермерів продаватимуть свою продукцію у центрі міста, щоб львів’яни та гості Львова мали змогу купити товари безпосередньо у виробників. Про це повідомили у Львівській міській раді.



Фермерський ярмарок працюватиме щосуботи з 10:00 до 16:00 до 29 вересня. 90% виробників на ярмарку – власники сімейного бізнесу, які мають нагоду продавати та популяризувати крафтові товари власного виробництва. Впродовж сезону ярмарок збирає близько 90 тисяч відвідувачів.

«Наша місія – популяризувати локальні продукти серед львів’ян та гостей міста, і водночас розвивати культуру здорового харчування. Ярмарок збирає свою спільноту фермерів та постійних покупців, які приходять за свіжими продуктами та просто за спілкуванням», – зазначила керівниця управління зовнішніх зв’язків і промоції Львівської міської ради Тетяна Хабібрахманова.

До слова, це вже п’ятий фермерський ярмарок у Львові. У 2019 році на площі Ринок відновили давню традицію проведення фермерського ярмарку. Адже у 30-х роках XX століття найдавнішим та найпопулярнішим був саме ринок навколо міської Ратуші.