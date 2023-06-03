Така у торгівля у центрі міста відбувається вже вп'яте

У суботу, 3 червня, на площі Ринок у Львові розпочав роботу фермерський ярмарок. Така у торгівля у центрі міста відбуватиметься протягом літа вже вп'яте. Ярмарок працюватиме по суботах. Там містяни та гості Львова можуть придбати товари від виробників. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Цього року на ярмарку представлена продукція 24 фермерських господарств. Це найбільша кількість учасників за час існування ярмарку. І вперше цього року запрацювала крафтова майстерня, де відвідувачі можуть дегустувати продукти, відвідати кулінарні майстер-класи, лекції дієтологів та нутриціологів. Найвідданіші покупці зможуть отримати книгу з рецептами від фермерів. Ярмарок працюватиме щосуботи з 10:00 до 16:00.

Серед товарів: крафтові хліби, м’ясні вироби, сири та молочні продукти, джеми та плодово-ягідні вина, бджолопродукти, свіжі овочі, фрукти та ягоди. З новинок – спаржа, крафтове борошно та домашня випічка. Вже у перший день є багато відвідувачів, утворюються навіть невеличкі черги.

«Водночас ми працюємо над розширенням ярмарку та допомагаємо фермерам шукати фінансову підтримку для розвитку їхніх господарств. Ми хочемо, щоб вони, з такою якісною і смачною продукцією, були представлені в усіх мережах супермаркетів в Україні», – розповіла начальниця управління зовнішніх зв’язків і промоції ЛМР Тетяна Хабібрахманова.

Серед продавців –львів’янин Данко Матійчук. Чоловік вирощує мікрозелень, його продукція вже втретє представлена на фермерському ярмарку.

«Хочемо донести до людей те, що крафтові продукти – це дуже смачно, їх треба споживати. Адже кожен фермер вирощує все з любов’ю, і щоб кінцевий споживач був задоволений якістю», – розповів Данко Матійчук.

Цьогоріч на ярмарку можна придбати і крафтове пшеничне борошно від фермерського господарства з Радехова.

«Борошно ми виготовляємо з найкращого класу зерна в Україні. Участь у ярмарку беремо вперше», – розповіли власниці крафтового виробництва Наталія Гасюк та Наталія Табінська.

До слова, фермерський ярмарок на площі Ринок відбувається вже вп’яте. 90% фермерів – власники сімейного бізнесу. Впродовж сезону ярмарок збирає близько 90 тисяч відвідувачів.

Нагадаємо, у 2019 році на площі Ринок у Львові відновили давню традицію проведення фермерського ярмарку. У 30-х роках XX століття найдавнішим та найпопулярнішим був ринок навколо міської Ратуші.