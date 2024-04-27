Червоноградський суд звільнив від відповідальності Юрія Данчева

Червоноградський міський суд Львівської області визнав винним Юрія Данчева в поширенні комуністичної символіки, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що мешканець Червонограда, який є пенсіонером, неодноразово в «Однокласниках» поширював проросійські дописи.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений після заборони в Україні російської соцмережі «Однокласники» використовував VPN-сервер та публікував на своїй сторінці тоталітарну символіку. Юрій Данчев робив це і після початку повномасштабного вторгнення впродовж 2022 та 2023 років.

Під час судових засідань червоноградець повністю визнав свою провину, розкаявся та просив суворо його не карати. Суддя Неля Отчак визнала Юрія Данчева винним у поширенні комуністичної символіки (ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-1 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Пенсіонер має сплатити майже 17 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.