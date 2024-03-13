Мешканку Стрия судили через допис в «Одноклассниках»

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав винною мешканку Стрия Галину Балегу у виправдовуванні збройної агресії Росії, але звільнив від покарання, призначивши один рік іспитового терміну. Крім цього, в обвинуваченої конфіскували телефон. У вироку йдеться, що жінка поширювала російську пропаганду в заблокованій мережі «Одноклассники».

Згідно з матеріалами справи, Галина Балега з ідеологічних мотивів поширила фотографію російських військових з написом «За Донецк», прапором псевдореспубліки та вимогами окупантів. Під час судових засідань жінка визнала свою провину та уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Руслан Шрамко визнав винною Галину Балегу у виправданні російської агресії (ч. 2 ст. 436-2 ККУ), але звільнив її від покарання. Обвинувачена отримала рік іспитового терміну, а її телефон марки Xiaomi суд конфіскував у власність держави. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.