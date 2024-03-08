Пенсіонерка поширювала дописи про війну в «Одноклассниках»

Радехівський районний суд визнав винною у виправдовування російської агресії Тетяну Михальчук, але звільнив її від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Крім цього, обвинувачена має сплатити майже 70 тис. грн за судові експертизи, а її комп'ютер передадуть у власність держави.

У матеріалах справи йдеться, що Тетяна Михальчук перебуває на пенсії. Вона росіянка, народилася в Казахстані, але має українське громадянство. Жінка з жовтня 2022 року з профілю «Татьяна Михальчук (Володькина)» в російській соцмережі «Одноклассники» поширювала публікації з виправданням війни Росії проти України.

У суді Тетяна Михальчук визнала провину, розкаялась та уклала угоду про визнання винуватості. Суддя Ольга Куцик-Трускавецька визнала жінку винною у виправдовуванні російської агресії (ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши два роки випробувального терміну. Тетяна Михальчук сплатить 68 тис. грн за проведення судово-лінгвістичної експертизи. Комп'ютер обвинуваченої, який був речовим доказом у справі, суд конфіскував на користь держави. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.