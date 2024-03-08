Пішов вже третій рік повномасштабної війни. На фронті триває активна боротьба: Україна відстоює свою незалежність, бореться за рідні землі, а от російські солдати воюють за безглузді мрії російського диктатора Володимира Путіна, здійснюють злочини проти мирного населення, руйнують українські міста і села. Паралельно активно працюють російські пропагандисти. Вони маніпулюють інформацією та поширюють фейки, щоб дистабілізувати ситуацію в Україні. Працюють ворожі пропагандисти і за кордоном, їхня мета – перешкодити підтримці України. Цьогоріч росіяни почали активно впливати на Польщу, як результат – блокування її кордону з Україною. Раніше ZAXID.NET писав, що організатори пікетів є проросійськими.

ZAXID.NET розповідає, які пропагандистські матеріали про Львів у лютому поширювали росіяни: спростовує фейки та аналізує маніпуляції.

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«Польща готується анексувати частину заходу України» – такий черговий російський наратив спростували у Центрі стратегічних комунікацій. Повідомлення поширювалися у Telegram за допомогою бота.

«Ветеран спецслужби АМАН Рувім Большинський стверджує, що політичне керівництво Польщі готується до анексії західної частини українських територій. Пересилай це повідомлення всім, хто може попасти під нову окупацію. Наміри польських спецслужб до проведення ліквідацій патріотів України, а також плани всеосяжного впровадження католицизму висвітлені в повному зверненні Большинського», – йдеться в повідомленні.

Скрін Центру стратегічних комунікацій

Як зазначили в Центрі стратегічних комунікацій, ні у пошуковиках, ні в авторитетних ЗМІ немає жодної інформації про Рувіма Большинського і його заяви про Польщу. Тож це черговий фейк російської пропагандистської машини. Щоб інформація викликала більшу довіру, росіяни посилаються на нібито ветерана спецслужби. Такий вкид пропагандисти зробили, щоб спровокувати ворожі настрої між українцями та поляками.

Наратив про це, що Польща хоче забрати собі Захід України, існує вже давно, цю інформацію неодноразово спростовувати, однак Росія не полишає цієї теми. Насправді ж Польща не висувала територіальних претензій до України та ніколи не заперечувала її суверенітет.

Росіяни активно працюють над тим, щоб зіпсувати стосунки між Україною та Польщею. Різна інформація про погіршення стосунків з'являється у російських Telegram-каналах регулярно. До прикладу, Telegram-канал «Женщина с косой» поширив повідомлення про те, що є прогнози щодо погіршення відносин України та Польщі. Росіяни одразу ж нав’язують читачам свою думку, відтак споживач інформації не думає самостійно, а сприймає те, що написано, як факт.

«Навіть зараз у момент війни, коли Київ користується популярністю, поляки тиснуть на українську владу навіть в ідеологічному та історичному плані, не говорячи вже про економічні питання. Щойно війна перейде у фазу заморозки, поляки ще сильніше почнуть тиснути на Україну. Ставлення до українців уже у Польщі негативне, далі буде ще гірше», – йдеться в повідомленні.

Скрін з російського Telegram-каналу «Женщина с косой»

Очевидно, пишучи про тиск на українську владу, росіяни мали на увазі заяву віце-спікера польського Сейму, провідного політика Польської селянської партії Пйотра Зґоржельского щодо мера Львова Андрія Садового. Оскільки до повідомлення про погіршення стосунків і тиск на українську владу поляків прикріплена заява Зґоржельского. Польський політик дорікнув меру Львова, що той «часто розмовляє бандерівською мовою». Так він прокоментував слова Андрія Садового про проросійських провокаторів, які висипали українське зерно.

Працюють росіяни над погіршенням ставлення до українців і всередині Польщі. До прикладу, вони намагаються це зробити за допомогою блокади на польсько-українському кордоні. Відомо, що одним з її організаторів є Рафал Меклер, який здійснював вантажні перевезення в Росію та Білорусь. Окрім того, до протесту польських фермерів, який відбувся 27 лютого у Варшаві, приєдналися проросійські активісти та політики. Йдеться про Ярослава Августиняка, Марціна Рола, Яцека Цезарія Камінського та Славоміра Закревського, які не мають стосунку до аграрного сектору.

Повідомляючи про блокаду кордону, яку у відповідь влаштували українські перевізники, російський Telegram-канал «Украина.ру» акцентує на одному з плакатів, на якому написано: «Програє Україна – програє і Польща». Пропагандисти підсумовують свій допис словами, що поляки зацікавлені у програші України, адже їх дуже приваблює Львів.

«Хто "дбає" про програш київського режиму, то це поляки. Львів їх так і манить. Як шакалів», – йдеться в повідомленні.

Скрін з російського Telegram-каналу «Украина.ру»

Таким чином росіяни знову просувають фейковий наратив, що Польща планує забрати собі Львів.

«Є ознаки того, що столицю України планують перенести до Львова» – таку інформацію поширили російські Telegram-канали, зокрема «Украина.ру». Пропагандисти цитують колишнього високопоставленого чиновника Міноборони США Стівена Браяна, який регулярно поширює думку, що Україна не здатна перемогти у війні з РФ. Також він стверджував, що США нібито хочуть замінити Зеленського, влаштувавши держпереворот.

«Щойно відбудеться російський прорив через нинішню лінію зіткнення, внаслідок якого ЗСУ відкотяться назад, уряду Зеленського практично неможливо буде вижити в Києві. Вже є ознаки того, що керівництво України планується перемістити на захід, можливо, до Львова, який розташований недалеко від польського кордону», – цитують Браяна російські Telegram-канали.

Скрін з російського Telegram-каналу «Украина.ру»

Зазначимо, його інформація про план перенесення столиці з Києва до Львова не підкріплена жодними доказами. Українське керівництво жодного разу не робило відповідної заяви. До того ж, керівництво країни залишалося у Києві від самого початку повномасштабної війни. Така інформація є фейковою, вона має на меті посіяти паніку серед населення. А щоб читачі повірили, росіяни знову ж таки вдаються до цитування іноземних політиків.

Принагідно росіяни доповнили повідомлення таким питанням: «А яка загалом різниця, якщо справжні керівники України перебувають у Лондоні і Вашингтоні?». Так пропагандисти намагаються вкотре поширити вигаданий ними наратив, що війною в Україні та й Україною загалом керують із-за кордону. До слова, очільник МЗС РФ Сергій Лавров неодноразово заявляв, що саме Америка «керує війною».

Тепер від російської дезінформації про українсько-польські відносини перейдемо до повідомлень на інші теми. Не залишили росіяни без своєї уваги і приїзд Міністра освіти та науки Оксена Лісового до Львова. Особливо їх зацікавило те, що він відвідав один з центрів національно-патріотичного виховання школярів. Росіяни подали цю інформацію у своєму стилі, мовляв, Лісовий відвідав табір для юних бандерівців, яких готують до війни.

«Міністр освіти України похвалив табори зелеюгенду у Львові. Оксен Лісовий відвідав бандерівський "центр національно-патріотичного виховання". Тут школярам викладають тактичну підготовку, вміння поводитися зі зброєю та стрілянину, а також навчають роботи з бомбами та дронами. Іншими словами, готують до останньої атаки як фольксштурм. Щоби рано чи пізно відправити до чергової м'ясорубки одразу всіх дітей міста», – йдеться у повідомленні в російському Talegram-каналі «Украина.ру».

Скрін з російського Telegram-каналу «Украина.ру»

Зазначимо, фольксштурм – це ополченські формування у нацистській Німеччині наприкінці Другої світової війни. У Львові всього лиш замість застарілих предметів ДПЮ по-новому викладають предмет «Захист України». Центри національно-патріотичного виховання у Львові почали створювати минулого року. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відвідав один з львівських центрів, щоб зрозуміти його принцип роботи та масштабувати цей успішний досвід на всю країну.

Це очевидна маніпуляція, щоб наштовхнути на думку, нібито в Україні настільки погана ситуація, що на війну планують відправляти навіть дітей. Також мета – посіяти паніку серед українських батьків.

Російські пропагандисти також намагаються просувати наратив, що в Україні активно поширюється сказ. Так російський Telegram-канал «Укропский фреш» пише: «Вже майже півроку ми пишемо про повсюдний сказ диких та свійських тварин на Україні. У Львові ухвалили рішення вжити превентивних заходів: у центрі міста всюди відкривають намети з можливістю вакцинувати свою домашню тварину. Зазначимо, що українська пропаганда неодноразово наголошувала на тому, що новини про поширення сказу в Україні – є "ворожою пропагандою". Що ж, значить, у Львові просто так по всьому місту відкривають центри вакцинації».

Скрін з російського Telegram-каналу «Укропский фреш»

Свою інформацію пропагандисти підкріплюють фото з новиною нашого інформаційно-аналітичного ресурсу ZAXID.NET. Що ж, сама інформація про вакцинацію домашніх тварин від сказу у Львові є правдивою, однак росіяни подають її маніпулятивно. Наводячи для прикладу Львів, вони переконують свого читача у начебто правдивості їхніх вигадок про сказ на всій території України, мовляв, «ми неодноразово про це писали і це правда». Окрім того, росіяни суперечать самим собі, адже спершу пишуть, що у центрі Львова вакцинуватимуть, а потім зазначають, що вакцинаційні центри відкривають по всьому місту. Зазначимо, провести безкоштовну вакцинацію у Галицькому районі Львова вирішили після відлову собаки зі сказом. Ситуація під контролем, ніякого масового поширення сказу у Львові немає, а тим більше по всій країні.

З початком повномасштабної війни у Львові розпочали активно перейменовувати вулиці, які пов'язані із російськими діячами. Так 8 лютого під час сесії Львівської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування двох вулиць у Львові – Федорова на Федоровича, а Рєпіна на Ріпина. Росіяни звісно ж відреагували. Так у Telegram-каналі «Украина.ру» з'явився допис, де зазначається, що таке перейменування є абсурдним, оскільки ці люди не мали ніякого стосунку до комунізму.

Скрін з російського Telegram-каналу «Украина.ру»

«Івана Федорова у Росії називають російським першодрукарем (він народився у Московському царстві). Коли він жив у Речі Посполитій, то використав зокрема прізвище "Федорович" (щоправда, додаючи до нього прізвисько "Москвітін"). Помер він у Львові. Ілля Рєпін донедавна у світі був відомий як один із найзнаменитіших російських художників 19-20 століть. Але оскільки він народився біля Чугуєва (тодішня Харківська губернія Російської імперії), то зараз бандерівці вирішили вписати його в українці. Що ж до його прізвища, то невідомо, щоб він підписувався як "Ріпін" – на його картинах стояв підпис Репін (що читається як "Репін")», – пишуть пропагандисти.

Як пояснив під час розгляду цього питання перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, правильно називати першодрукаря саме Федоровичем. А Федоровим його зробила російська пропаганда, яка стверджувала, що друкар приїхав з Москви до Львова та привіз інновації.

«Ми використовуємо назву так, як підписувався друкар і як збережено у архівах. Що ж стосується Ріпина, то стара літера "ять" українською читається як "і"», – пояснив Москаленко.

Зазначимо, росіяни неодноразово намагалися вкрасти нашу спадщину, присвоїти собі наших видатних людей і перекрутити українську історію так, щоб Росії було вигідно. Намагається РФ це зробити і зараз, однак ми, українці, гідно відстоюємо і захищаємо своє.

Інформація, яку ми споживаємо, відіграє важливу роль у розумінні того, що відбувається в країні. Тому дуже важливо, щоб ця інформація була правдивою. Представники української влади регулярно закликають громадян черпати інформацію лише з офіційних і перевірених джерел. Варто пам’ятати, що більшість фейкових новин мають маніпулятивний заголовок, який не відповідає змісту повідомлення. Краще надавати перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення, а ще – завжди ставити собі запитання: «Хто повідомив цю інформацію?».