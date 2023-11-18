Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західний кордон нашої держави став справжньою дорогою життя, якою в країну постачають не лише життєвонеобхідні товари, гуманітарну допомогу, озброєння і амуніцію, але й експортують наші товари у світ. 6 листопада розпочалася блокада українських вантажівок на цьому життєво важливому відрізку кордону, наслідком якої стало різке падіння вантажних перевезень.

Офіційним організатором блокади є нещодавно створений «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту», який запевняє, що акція економічна й про політику не йдеться. Дії «Комітету» не отримали підтримку серед влади та інших організацій перевізників. Однак лобісткою протесту є послідовна антиукраїнська та антиєвропейська партія «Конфедерація» [Konfederacja] і саме її представники найгучніше озвучують вимови, медійно борються проти українських біженців та вже виставляють рахунки за допомогу Україні і її громадянам. Упродовж майже двох тижнів блокади кордону польська влада не оприлюднила жодної заяви з цього приводу, що у свою чергу підважує довіру українців до свого стратегічного сусіда. Протестувальники обіцяють продовжувати блокаду місяцями, зрештою, дозвіл на протест дійсний до 3 січня 2024 року.

ZAXID.NET розповідає, хто організував блокаду кордону, перешкоджає українському імпорту та експорту під час війни та розхитує антиукраїнські настрої у Польщі.

Перші результати

У червні 2022 року Європейський Союз на час російсько-української війни скасував необхідність отримувати такі дозволи для двосторонніх й транзитних перевезень. Відтак українські перевізники понад рік працюють на таких самих умовах як іхні польські колеги. Рішення про скасування дозволів ухвалювала Європейська комісія, а Україна чи Польща не може одностороннього вплинути на нього. Про успіх цих рішень свідчить зокрема й той факт, що 61% вантажів у 2023 році Україна вивезла саме через кордон із Польщею.

Протестувальники, які із 6 листопада блокують кордон, декларують, що частина їхніх компаній може збанкрутувати, оскільки існує надмірна конкуренція. Відтак потрібно, щоб українським перевізникам повернули процедуру отримання дозволів на в'їзд до Євросоюзу й скасували транспортний безвіз, як це було до початку повномасштабного вторгнення.

Страйк перевізників (Фото EAST NEWS, Maciej Luczniewski)

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, мітингарі вимагають заборонити в Польщі реєстрацію компаній з капіталом з-поза меж ЄС, отримати дозвіл до системи «Шлях» і реєструвати там українських водіїв, створити окрему живу чергу для порожніх вантажівок. Зазначимо, що заяви час від часу змінюється і про них повідомляють різні джерела. Українське міністерство інфраструктури досі не отримало списку конкретних вимог і повідомляло, що дізнавалося інформацію про умови поляків зі ЗМІ.

Тим часом тисячі вантажівок на пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене» днями стоять у чергах, щоб потрапити додому. Організатори протесту також погрожують заблокувати пункт «Шегині-Медика». Черга з транспорту постійно зростає. У перші дні мітингу три пункти пропуску були заблоковані попри заяви мітингувальників пропускати без черг транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, паливо, військові вантажі та продукти, які швидко псуються. Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач під час зустрічі з представниками перевізників заявив, що не бачить сприяння для пропуску гуманітарки.

Водії, які прямують до України, не мають доступу до жодних зручностей. Нещодавно у черзі помер 54-річний українець, який простояв на кордоні 5 діб. Трагічний випадок розслідує польська прокуратура.

«Хлопці, мобілізуйтесь»

У порівнянні із зерновою кризою, яку пояснювали страхом правлячої партії «Право і справедливість» втратити перед парламентськими виборами свій електорат, блокада вантажівок не отримала широкої підтримки серед підприємців, політичних партій чи органів влади. Офіційно протест організовує створений у вересні 2023 року «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту», до якого входять кілька власників польських компаній. Про популярність цієї організації також каже її сторінка у Facebook, яка зараз налічує лише 700 читачів та півтисячі вподобань. «Комітет» створив сторінку 28 жовтня 2023 року, лише за тиждень до початку страйку.

Одразу цього ж дня на сторінці з'явився допис, в якому перевізники анонсували нові заходи й прикріпили відео зі своїх попередніх протестів. На своє відео «Комітет» наклав пісню польського гурту Put-In на мотив радянської військової пісні про «Катюшу» 1938 року. У пісні польські автори серед інших патріотичних рядків, знайшли місце й для слів про слов’янську єдність:

«Це наша чистокровна команда братів і сестер

Гідність, к*рва, – це її основа, яку не затопче жоден х*й

Ми, слов'яни, як спартанці, всі боремося за одного».

[Переклад ZAXID.NET]

Вже 31 жовтня «Комітет» оголосив дату початку страйку – 6 листопада. У повідомленні йдеться, що попередньо блокування триватиме три місяці, доки всі умови не будуть виконані. Проте не вказують, які саме умови. У перший день протесту мітингарі опублікували фото, де кілька людей та вантажівок блокують пункти пропуску.

Не маючи на це прав, протестувальники перевіряють гуманітарні вантажі та документи на них. Вони звинувачують українців у зловживанні умовами для перевезення. Наприклад, оприлюднили фото нібито гуманітарної допомоги Німеччини у вигляді трактора. «Комітет» називає це шахрайством й пише, що ймовірно німецька компанія відправила техніку до свого представництва. Поліція та польські прикордонники ніяк не реагують на незаконні дії своїх громадян.

Після кількох днів протесту «Комітет» критикує найбільшу польську асоціацією в галузі автомобільного транспорту за відсутність підтримки. Йдеться «Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників у Польщі». Мітингарі звинувачують Асоціацію у колаборації з українцями.

Також протестувальники невдоволені поліцією. За їхніми словами, правоохоронці супроводжують вантажівки й обходять заблокований кордон. «Комітет» погрожував організувати новий мітинг, якщо поліція не припинить допомагати українцям. Згодом організація заявила, що українці підкупили польську поліцію.

«Поляк вдома – ворог влади, а українець – друг, – пишуть мітингарі й в одному з наступних дописів повідомляють, – Щойно надіслали листа в Агентство внутрішньої безпеки. Повідомте, будь ласка, номери поліцейських машин, які незаконно супроводжують українські автомобілі. Мабуть, вони керують якоюсь контрабандою, бо не можуть стояти в черзі».

11 листопада мітингарі повідомляють про успіх. Але не йдеться про виконання вимог, які вони так і не озвучили, а про те, що вантажівки в Україну змушені стояти й чекати, поки їм вдасться проїхати через блокаду.

До протесту приєднується організація фермерів «Підкарпатське обмануте село» [Podkarpacka Oszukana Wieś]. На її сторінці у Facebook, яку створили на початку червня 2023 року, має приблизно 60 вподобань, 126 читачів та два десятки дописів. На фото, які оприлюднив «Комітет», до протесту приєдналися кілька представників «Підкарпатського обманутого села».

«Україна вже зруйнувала польське сільське господарство. Перевізники та фермери не дозволять нищити галузі надалі. Запрошуємо ФОП та інших підприємців взяти участь у трьох блокуваннях», – заявляли мітингарі.

До протесту долучилася ще одна організація (Фото зі сторінки «Комітету»)

«Комітет» скаржиться, що їх не підтримує ні влада, ні опозиція й закликає приєднуватися до блокування пунктів пропуску: «Хлопці, мобілізуйтесь!». Однак згодом як перемогу протестувальники презентують появу на заблокованих кордонах представників «Конфедерації».

Вдала спроба №2

«Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту» намагається залучити до блокади українських вантажівок Словаччину. Організація опублікувала польсько-словацьку угоду на адресу Європейського Союзу з вимогою повернути отримання дозволів для українських перевізників, оскільки це «створює екзистенційні проблеми для перевізників з Польщі та Словаччини». Підписав документ зі «Словацькою унією перевізників» лідер блокади та представник «Конфедерації» – 41-річний Рафал Меклер.

Через кілька годин після оприлюднення документа словацькі далекобійники тимчасово перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями. Вони називають акцію попереджувальною та погрожують, що повністю перекриють кордон, якщо Брюссель не врегулює ситуацію.

В акції також взяв участь «Комітет» з вищезгаданим Рафалом Меклером. Це підприємець з Любліна, який з 2013 року займається міжнародними перевезеннями. Зокрема, до Росії та Білорусі. Політик нарікав, що через війну в Україні повністю втратив російський та казахський ринок, частково білоруський. Чоловік є головою люблінського осередку ультраправої та антиукраїнської партії «Конфедерація», яка отримала 7% голосів під час парламентських виборів й не має впливу в новому польському уряді.

Рафал Меклер на переговорах щодо розблокування кордону (Фото зі сторіки політика)

Додамо, що Меклер невдало балотувався на місцевих виборах 2018 року він Національного руху, який також відзначався антиукраїнською риторикою. Також Меклер хотів отримати мандат і на парламентських виборах 2019 року від «Конфедерації» та обіцяв повернути польських підприємців на російський ринок. Ймовірно, Меклер прикриваюсь інтересами поляків спробує свої сили знову на місцевих виборах навесні 2024 року.

Рафал Меклер також входить до політичного угрупування «Національний рух» [Ruch Narodowy], яке належить до «Конфедерації». «Національний рух» є одним з організаторів маршів незалежності 11 листопада. Організація активно критикує Євросоюз. У її резолюції 2021 року йшлось, що брюссельські політики хочуть нав'язати повну уніфікацію та недієздатність, а польський уряд та «Право і справедливість» [Prawo i Sprawiedliwość] «капітулюють перед тиском єврократів».

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рафал Меклер виголошував уже традиційні для польських партій націоналістичного спрямування політичні заяви, які не міняються десятиліттями. Зокрема, заявляв, що політика України є «бандерівською», а Львів та Тернопіль «мають культ вбивць і з цим треба розбиратися». На його думку, потік українських біженців «змінює склад Польщі». Проте політик все ж визнав, що російська агресія не є справедливою.

До слова, ZAXID.NET неодноразово висвітлював тему розхитування українсько-польських взаємин на східному кордоні Польщі і щоразу у таких ситуаціях прослідковувався яскраво виражений російський слід. Із текстами можна про це можна ознайомитись за посиланнями тут, тут і тут.

Політик не вперше лобіює блокаду кордону. Зокрема, у травні 2023 року він вже вимагав повернути систему дозволів для українських перевізників та допомагав блокувати пункт пропуску «Дорогуськ».

Наразі левова частка заяв політика присвячена саме Україні. Він дорікає «невдячним» українцям, які нібито на дорогих автомобілях приїжджають отримувати їжу від «Карітасу» у Любліні. Він обурюється, що українські біженці відкрили заклад з назвою «Калина» з червоно-чорними кольорами на логотипі. Меклер навіть порахував, скільки Україна винна Польщі. Він заявив, що борг становить 100 мільярдів злотих.

Крім цього, політик спекулює на темі Волинської трагедії, називаючи її «різнею», критикує ЛГБТ, захищає заборону абортів й поширює дописи про християн в Палестині, які потребують допомоги.

Рафал Меклер звинуватив українську армію в тому, що вона отримує пальне на пільгових умовах, а потім продає його перевізникам, які їдуть в Польщу й витісняють місцеві компанії. Він наголошує, що повідомлення про блокаду військової допомоги на кордоні – неправда. Як доказ політик в реальному часі опублікував фото колони військової техніки, яка перетинає кордон. Після критики він видалив публікацію.

Рафал Меклер опублікував фото військової техніки

Лідер блокади кордону обурюється, що єдиним аргументом розблокувати кордон є війна, однак «в Польщі немає війни». Він скаржиться, що польська економіка гірша ніж українська в умовах війни й звинувачує у цьому «недобросовісних перевізників з України».

Також політик реагує на петицію українців про «Про застосування санкцій до осіб, причетних до блокування українських перевізників» і у разі її успішності погрожує домогтися такого зі сторони Польщі для всіх підписантів та ініціаторів: «Українці слухають польських корисних ідіотів і прислужниць СБУ».

Політик жаліється читачам, що українці постійно надсилають йому погрози та навіть портрети Степана Бандери. Він застерігає: «Я сам отримую погрози і не хотів би, щоб ці люди напали і на вас. Пам'ятайте, що опоненти нас читають. Про те, що українці б'ють автівки полякам».

Також Рафал Меклер відреагував на смерть 54-річного українського перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Він поширює новину про те, що чоловік міг бути п'яним і відкидає провину протестувальників.

«Коли вже мова йде про відповідальність за смерть людини, згадаймо, чи так само легко було українській стороні назвати винних у смерті двох поляків із Пшеводова?», – запитує Меклер, маючи на увазі загибель двох людей унаслідок падіння ракети на територію Польщі під час російської ракетної атаки 15 листопада 2022 року.

Попри неоднозначність польського політика українські ЗМІ активно підхоплюють його заяви. Зокрема, так сталося із його повідомленням про нібито величезну кількість люксових авто, які ввозять в Україну.

«Досить зневажати власну націю»

«Конфедерація» до 2022 року послідовно виступала за співпрацю з Росією, визнавала Крим російським, а маріонеткові утворення «ДНР-ЛНР» – «незалежними державами». Зазначимо, що на виборах депутатів Європарламенту у 2019 році від партії балотувалася Лілія Мошечкова з Донецька, яку поляки звинувачували у допомозі бойовикам Донбасу. Жінка фотографувалася з лідером путінських «Нічних вовків», їздила в окупований Крим та активно давала коментарі російським пропагандистам. Від «Конфедерації» балотувався й Володимир Осадчий. За інформацією ЗМІ, він народився на Заході України. Політик також активно спілкувався з російськими ЗМІ та спекулював на темі Волинської трагедії. Разом з Мошечковою він називав Україну неофашистською державою.

Перед самим початком повномасштабного вторгнення Росії «Конфедерація» заперечувала таку загрозу. Жоден політик партії не підтримав резолюцію Сейму із засудженням агресії РФ.

«Конфедерація» єдина в Польщі відкрито підтримала блокаду кордону. Представник партії Кшиштоф Босак, який зустрічався з мітингарями, говорив, що польські перевізники «борються з недобросовісною конкуренцією Сходу» й перебувають у «нерівних умовах з Україною».

Зараз члени «Конфедерації» розганяють ще одну антиукраїнську тезу, спрямовану на критику європейських прагнень України. Зокрема, вони наполягають, що вступ України, яка «пронизана корупцією», в ЄС є абсурдною ідеєю й закликають поляків взагалі не допомагати Україні. У Центрі протидії дезінформації розповідають, що польські перевізники становлять більшу частку внутрішнього ринку ЄС і зацікавлені у зменшенні конкуренції з українцями. Відтак представники «Конфедерації» прагнуть підвищити власний рейтинг та зруйнувати довіру до «Права і справедливості».

«Досить політикам стояти на колінах. Досить зневажати власну націю коштом допомоги тим, хто користується нашою добротою та щедрістю (і, на жаль, недбалістю можновладців). Досить несправедливості та приховування теми жорстоко вбитих поляків на Волині… Досить фінансової підтримки тих, хто обтяжує наш народ у вигляді мит, скаржиться у Світову організацію торгівлі та звинувачує нас в уявній змові з Росією… Ми не агенти Кремля. Галас тільки через те, що ми перешкоджаємо інтересам олігархів з Брюсселя й олігархів з України. Ми не можемо дозволити, щоб Польща була об'єктом у цій грі», – заявляє «Конфедерація» й звинувачує польську владу у слабкості та некомпетентності.

Продовжити блокаду кордону перевізники з «Комітету» обіцяють до січня 2024 року. Жодні переговори з боку України успіху не мали. З мітингарями зустрічалися й представники Міністерства інфраструктури Польщі, але теж безрезультатно. Результатом страйку є лише збитки для польських та українських перевізників, загроза вчасно не доставити важливі для України гуманітарні та військові вантажі.