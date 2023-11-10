Поліція скерувала українські вантажівки в об'їзд польських протестувальників

Польська поліція почала допомагати водіям українських вантажівок об’їхати заблоковані польськими перевізниками підступи до кордону. Про це у п’ятницю, 10 листопада, повідомило радіо RMF.FM. У супроводі поліції вантажівки групами перетинають польсько-український кордон.

Як інформує радіостанція, зараз на двох стоянках у Млинах та Грушовицях на перетин кордону чекають понад 550 вантажівок. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 6 листопада польські перевізники оголосили про блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні, вимагаючи скасування преференцій для конкурентів з України. Страйкарі пропускають через кордон легковий та пасажирський транспорт, гуманітарну і військову допомогу для України а для вантажівок встановили обмеження – один автомобіль у годину. Згодом вони почали пропускати п’ять авто щогодини, однак черги продовжували збільшуватись і подекуди сягнули 35 км.

Така ситуація змусила створити кризовий штаб при Підкарпатському воєводі, який прийняв рішення про конвоювання поліцією вантажівок до самого пункту пропуску у Корчовій в об’їзд протесту польських перевізників.

«Вантажівки в колонах у супроводі поліції, по 25 штук за раз, рухаються автострадою А4 прямо до кордону», - повідомила Анна Длугош з поліцейського відділку в Ярославі.

Оскільки польські перевізники заблокували дорогу №94, то для колон українських вантажівок відкрили автостраду А4, яка на щодень є закритою для руху вантажного транспорту. Обидві дороги йдуть фактично паралельно одна одній до самого пункту пропуску у Корчовій.

Таке рішення дуже розізлило польських перевізників, які п’ятий день блокують дорогу до кордону.

«Через те, що українські вантажівки тепер просто об'їжджають протест, вся демонстрація втрачає сенс. Досі ми поводилися дуже ввічливо і мирно. І далі вважаємо, що так має бути, але не буду приховувати, що хлопці, які мерзнуть в осінню погоду, дуже роздратовані ситуацією, що склалася. Ми опинилися на узбіччі», – каже Томаш Борковський із Комітету захисту транспортних перевізників та роботодавців.

Протест польських перевізників почався у понеділок, 6 листопада. Перевізники мають дозвіл на блокування доріг, які ведуть до пунктів пропуску з Україною, до 3 січня 2024 року. Серед вимог, які висувають польські перевізники – повернути українським перевізникам необхідність отримувати дозволи для роботи у ЄС, посилити правила перевезень у частині обов’язкового отримання українськими перевізниками сертифікатів про безпечність авто та відповідність екологічним вимогам. Також поляки хочуть заборонити українським компаніям перевозити вантажі всередині ЄС. Окрім того, польські перевізники домагаються створення окремої смуги для вантажних авто з ЄС в українських пунктах пропуску та окрему смугу для порожніх вантажівок, а також отримати доступ до системи «Шлях», оскільки багато водіїв у польських компаніях є українцями, але через війну не можуть перетинати кордон.

Цікаво, що вимоги польських перевізників підтримали політики із відверто українофобської партії «Конфедерація свободи й незалежності». Політики цієї партії вирізняються активною антиукраїнською позицією, виступають проти вступу України в Євросоюз, пропагують російські фейки та наративи російської пропаганди щодо розкрадання військової допомоги в Україні, про корупцію, яка загрожує Європі у разі вступу України в ЄС і т.п.