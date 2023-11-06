Акції протесту тривають у трьох пунктах пропуску

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин».

«Після 13:00 години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне». Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд», – повідомила Держприкордонслужба України.

За інформацією ДПСУ, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас обіцяють не блокувати рух вантажівок з гуманітарною та військовою допомогою та тих, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.

Окрім того, організатори акцій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Акція протесту польських перевізників почалися 6 листопада

Як повідомляють польські ЗМІ, польські підприємці скаржаться, зокрема, на недобросовісну конкуренцію з українського боку та тривале очікування вантажівок на в’їзд до Польщі.

Мітингувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Держприкордонслужба України радить врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та обирати інші маршрути, де протести не плануються.