Перевізники анонсували акцію протесту щонайменше на добу

З польської сторони пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин польські перевізники розпочали протест і заблокували рух на трасі, яка веде до кордону. Вони вимагають пришвидшити огляд вантажу і прискорити пропуск автомобілів через кордон, повідомляє Dziennik Wschodni. Акція триватиме щонайменше добу.

Любельська поліція повідомляє, що національна дорога №12 від 10 ранку 5 вересня перекрита в обох напрямках.

«Сьогодні у селі Бердище, що в районі прикордонного переходу в Дорогуську, розпочалася акція протесту перевізників. Дорога тут перекрита. Учасники паркували тягачі на смузі, що веде до Хелма. Поліцейські охороняють хід акції та дбають про безпеку учасників», – повідомляє польська поліція.

RMF24 зазначає, що перевізники вимагають повернення з України порожніх вантажівок окремою смугою без черг; запровадження цілодобового фітосанітарного та ветеринарного контролю; відновлення дозволів для українських перевізників.

Представниця міської комендатури поліції в Хелмі Ева Чиж розповіла, що наразі на перетині кордону стоять понад 20 вантажівок, тягачів без напівпричепів.

«Водії блокують проїзд. За інформацією мітингувальників, раз на годину вони пропускають дві машини – одну на виїзд і одну на в’їзд до Польщі. Після переговорів з ними також виявилося, що акція протесту триватиме наступні 24 години», – пояснила Ева Чиж.

У Генеральній дирекції національних доріг і автострад Польщі уточнили, що наразі доступ до пункту пропуску можливий по під’їзній дорозі, паралельній до основної.

Як нагадує RMF24, великі черги вантажівок на українській стороні пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на в’їзд у Польщу утворюються вже кілька тижнів. До вихідних у черзі було понад 2,7 тисячі транспортних засобів. Речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерус пояснює черги збільшенням перевезень вантажів, переважно зернових чи харчових продуктів, які підлягають обов’язковому контролю, зокрема ветеринарною, санітарною, фітосанітарною службами.

За інформацією Державної митної служби України, станом на 12:00 черги у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ»: 300 вантажних автомобілів на в’їзд до України і 2650 фур на виїзд.

Нагадаємо, у червні у прикордонному переході Ягодин-Дорогуськ заборонено проїзд легкових автомобілів та транспортних засобів до 7,5 тонн. Пропускна здатність на добу становить близько 1300-1400 вантажівок в обох напрямках, з них близько 660-700 в бік України.

4 серпня на під’їзді до пункту пропуску у Раві-Руській українські водії вантажівок також перекривали рух через великі черги на кордоні.