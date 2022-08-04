Кілька десятків людей перекрили дорогу до пункту пропуску Рава-Руська

Ввечері четверга, 4 серпня, на трасі Львів — Рава-Руська, неподалік пункту пропуску з Польщею, кілька десятків людей перекрили дорогу. Протестувальники не впускають автомобілі, які їдуть в сторону кордону.

Кілька десятків людей перекрили рух і ходять пішохідним переходом.

«На 185 км автодороги М-09 Тернопіль—Львів—Рава-Руська поблизу МПП «Рава-Руська» близько 50 чоловік повністю перекрили рух проїжджої частини ходячи на пішохідному переході. На місці події працюють відповідні служби», – повідомили у Telegram-каналі патрульної поліції о 17:42.

Мер Рава-Руської Іван Івануса повідомив ZAXID.NET телефоном, що він зараз на місці і спілкується з протестувальниками.

«Я зараз на місці і вирішую це питання», – сказав мер, відмовившись повідомити чому люди протестують.

P.S. Станом на 18:08 рух трасою було відновлено, повідомила прес-служба поліції, не пояснивши причини перекриття.