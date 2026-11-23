Прокуратура вимагає в Тернопільської ОВА встановити межі нацпарку «Кременецькі гори»
Йдеться про 8 тис. гектарів, які ще у 1994 році зарезервували для парку
Прокуратура Тернопільщини подала судовий позов проти Тернопільської ОВА через землі навколо Кременецьких гір, які 36 років тому були зарезервовані для національного природного парку. Однак досі 8 тис. га землі не мають статусу заповідних. Про це повідомили в прокуратурі Тернопільської області у понеділок, 23 листопада.
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За даними прокурорів, ще у 1994 році для створення національного природного парку «Кременецькі гори» зарезервували 15 тис. га навколо Кременця. Через 15 років в області створили парк, але до його меж увійшло лише 6,9 тис. га. Водночас ділянка у понад 8 тис. га офіційного статусу об’єкта природно-заповідного фонду до цього часу так і не отримала. Підготувати документи та подати їх на реєстрацію мали б спеціалісти Тернопільської ОВА.
Територія площею 8 га навколо гір у Кременці має велику екологічну цінність. Гори мають унікальний рельєф, багатий на рослинний й тваринний світ. Статус об'єкта природно-заповідного фонду мав би захистити природні комплекси, адже передбачає особливий режим охорони та обмеження господарської діяльності.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За 17 років Тернопільська ОВА так і не подала необхідні документи на розширення та встановлення нових меж парку «Кременецькі гори». Через бездіяльність адміністрації прокурори звернулися з позовом до Тернопільського окружного адміністративного суду, який вже відкрив провадження у справі. Прокуратура вимагає від ОВА надати зарезервованій ділянці площею понад 8 тис. га природно-заповідного статусу.