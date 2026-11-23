Прокуратуру подала позов до суду через бездіяльність ОВА

Прокуратура Тернопільщини подала судовий позов проти Тернопільської ОВА через землі навколо Кременецьких гір, які 36 років тому були зарезервовані для національного природного парку. Однак досі 8 тис. га землі не мають статусу заповідних. Про це повідомили в прокуратурі Тернопільської області у понеділок, 23 листопада.

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За даними прокурорів, ще у 1994 році для створення національного природного парку «Кременецькі гори» зарезервували 15 тис. га навколо Кременця. Через 15 років в області створили парк, але до його меж увійшло лише 6,9 тис. га. Водночас ділянка у понад 8 тис. га офіційного статусу об’єкта природно-заповідного фонду до цього часу так і не отримала. Підготувати документи та подати їх на реєстрацію мали б спеціалісти Тернопільської ОВА.

Територія площею 8 га навколо гір у Кременці має велику екологічну цінність. Гори мають унікальний рельєф, багатий на рослинний й тваринний світ. Статус об'єкта природно-заповідного фонду мав би захистити природні комплекси, адже передбачає особливий режим охорони та обмеження господарської діяльності.

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За 17 років Тернопільська ОВА так і не подала необхідні документи на розширення та встановлення нових меж парку «Кременецькі гори». Через бездіяльність адміністрації прокурори звернулися з позовом до Тернопільського окружного адміністративного суду, який вже відкрив провадження у справі. Прокуратура вимагає від ОВА надати зарезервованій ділянці площею понад 8 тис. га природно-заповідного статусу.