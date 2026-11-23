Україну накриє хвиля раптового похолодання

Наприкінці листопада 2026 року Україну накриє хвиля раптового похолодання, а місцями температура повітря опускатиметься до 16°С морозу. Синоптик Ігор Кібальчич на порталі «Метеопрог» оприлюднив прогноз до 29 листопада та назвав, де буде найхолодніше.

У вівторок, 24 листопада, переважно по всій території України, крім південних областей, прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг, на заході та північному сході опади будуть помірні. Вдень на півдні та сході можуть бути сильні пориви вітру. Температура повітря вночі – від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень – від 1°С морозу до 4°С тепла.

У середу, 25 листопада, вночі можливий невеликий сніг та мокрий сніг, вдень істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6°С морозу, вдень – від 2°С морозу до 3°С тепла. У Карпатах вночі очікується від 6 до 11°С морозу, вдень – від 1 до 6°С морозу.

У четвер, 26 листопада, по всій території України переважно буде малохмарно та без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 7°С морозу, у Карпатах та на Прикарпатті – від 6 до 11°С морозу. Вдень температура повітря становитиме від 2°С морозу до 3°С тепла, у Криму та на Одещині – до 8°С тепла.

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У п’ятницю, 27 листопада, у південно-західних областях, а також у Криму очікується дощ та мокрий сніг, у інших регіонах – без опадів. Вночі температура повітря становитиме від 3 до 8°С морозу, вдень – від 3°С морозу до 2°С тепла. Найтепліше буде на півдні – до 8°С тепла вдень.

Карта погоди в Україні 27 листопада (клікніть для збільшення)

У суботу, 28 листопада, очікується суха та холодна погода. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11°С морозу, вдень – від 0 до 5°С морозу. На півдні буде трішки тепліше – вночі до 4°С морозу, а вдень до 2°С морозу.

У неділю, 29 листопада, по всій території країни прогнозують холодну погоду, без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11°С морозу, у західних областях місцями до 13°С морозу. Вдень позначки термометрів показуватимуть від 4°С морозу до 1°С тепла. У Карпатах вночі до 16°С морозу, вдень – від 4 до 9°С морозу.