Російські шпигуни намагалися збирати конфіденційні дані на Кіпрі

Влада Кіпру вислала двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві на користь російських спецслужб. За даними розвідки, чоловіки під дипломатичним прикриттям намагалися отримати доступ до секретної інформації про безпеку острова та Європейського Союзу. Про це у неділю, 22 листопада, повідомило Politico із посиланням на двох високопоставлених кіпрських посадовців.

Спецслужби Кіпру викрили мережу, учасники якої намагалися збирати конфіденційні дані, а також отримати інформацію про технології, передання яких росії заборонене санкціями ЄС. За словами співрозмовників видання, обидва дипломати залишили острів минулого тижня. Розвідка встановила, що вони підтримували контакти з громадянами Кіпру, які мали доступ до закритої інформації.

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У посольстві Росії на Кіпрі поки не коментували вислання дипломатів.

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Раніше Росія була одним із головних джерел прямих іноземних інвестицій для Нікосії. Сам Кіпр тривалий час виконував роль банківського центру для російських інвесторів – зокрема тих, хто був пов'язаний із торгівлею зброєю та гральним бізнесом. Однак останніми роками ситуація змінилася через санкції Євросоюзу, посилення регуляторного контролю та зміну геополітичного курсу країни. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Кіпр як член ЄС підтримав посилення обмежень проти Москви.

Нагадаємо, у США затримали громадянина Росії Ігоря Д’ю, якого підозрюють у шпигунстві на користь Москви. За даними американського слідства, чоловіка завербували через Телеграм і доручили стежити за працівниками технологічної компанії Palantir Technologies, яка співпрацює з американськими військовими та допомагає Україні.