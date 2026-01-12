Перша леді Кіпру Філіппа Карсера

Перша леді Республіки Кіпр Філіппа Карсера оголосила про намір залишити комітет Агентства соціальної підтримки (AFKS). Це відбулось на тлі звинувачень благодійного фонду в корупції, у тому числі у сприянні росіянам в обході санкцій Європейського Союзу. Про це 11 січня повідомило американське видання Politico з посиланням на допис Карсери в фейсбуці.

Перша леді Кіпру зазначила, що офіційно оголосить про свою відставку під час засідання комітету AFKS у понеділок, 12 січня. За словами першої леді, рішення пов’язане з хвилею «безперервних атак» у соцмережах, спрямованих проти неї та її родини. Карсера також зазначила, що вже звернулася за правовою допомогою.

Як зазначає Politico, приводом для скандалу стало таємно записане відео, яке опублікували на платформі X незабаром після початку головування Кіпру в Раді ЄС. Відео містить нарізку кадрів, на яких особи, схожі на топчиновників, обговорюють способи обходу лімітів на витрати на передвиборчу кампанію за допомогою грошових пожертв, а також обговорюють схему, що дозволяє бізнесменам отримати доступ до президента і першої леді. В одному з фрагментів йдеться про допомогу громадянам РФ в обході санкцій Євросоюзу.

В уряді Кіпру назвали оприлюднене відео «гібридною діяльністю», спрямованою на підрив «іміджу уряду та країни». Влада також звернулась за допомогою до фахівців зі США, Ізраїлю, Великої Британії та Франції щодо встановлення походження відео та його авторів.

Опозиційна партія AKEL заявила, що рішення Карсери про відставку було ухвалене із запізненням на три дні, тоді як інші фігуранти скандалу досі обіймають свої посади. В партії також наголосили, що уряд продовжує відмовлятися оприлюднювати імена донорів фонду.

За даними місцевих медіа, партії, які входять до керівної коаліції, розглядають можливість відкликання своєї підтримки уряду. Скандал може суттєво вплинути на майбутні парламентські вибори, заплановані на травень.