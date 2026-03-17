Святослав Вакарчук, музикант та лідер гурту «Океан Ельзи», долучився до створення вистави франківського драмтеатру «Маруся Чурай» за однойменною поемою Ліни Костенко. Прем’єра відбудеться уже 4–5 квітня в Івано-Франківську.

Святослав Вакарчук створить музичне оформлення вистави, режисером є Ростислав Держипільський, а над вокалом з акторами працюватиме львівська акторка та співачка Наталія Половинка.

«Ростислав Держипільський – мій давній друг, а головне мій soulmate, коли йдеться про мистецтво. Ми подібно відчуваємо прекрасне, якщо так можна сказати. Тож коли він запропонував мені попрацювати над легендарним твором про легендарну українську авторку пісень, я довго не думав. Це для мене велика честь. Як і велике задоволення. Як і відповідальність», ‒ написав Вакарчук на своїй сторінці у фейсбуку.

У виставі йдеться про трагічну долю авторки пісень Марусі Чурай. Постановка розповідає історію кохання, зради та честі на тлі історичних подій. Головну роль Марусі Чурай виконує акторка Марія Стопник, відома українцям поза межами Івано-Франківська завдяки ролям у фільму «Я, Побєда та Берлін» та серіалам «І будуть люди», «Перші дні».

Автори сподіваються, що поєднання класичної української літератури та сучасної музики зробить постановку помітною подією у місті.

Нагадаємо, що першою постановкою «Марусі Чурай» була вистава у львівському театрі імені Курбаса у постановці Володимира Кучинського 1988 року.