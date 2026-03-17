Україна прийняла пропозицію ЄС щодо фінансування відновлення зруйнованого росіянами нафтопроводу «Дружба»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відновлення транзиту російської нафти через трубопровід «Дружба» може тривати близько півтора місяця. Про це йдеться в його листі до керівництва Євросоюзу, повідомляє «Європейська правда» 17 березня.

За даними медіа, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта у своєму листі до Зеленського від 16 березня запропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачань нафти до Угорщини та Словаччини.

У своєму листі президент України пояснив, що останні пошкодження інфраструктури «Дружби» досить серйозні, і повна зупинка роботи однієї перекачувальної станції – у Бродах – унеможливлює підтримання необхідного тиску в системі та безпечний транзит.

Зеленський наголосив, що звинувачення у нібито свідомому блокуванні Україною транзиту є безпідставними. Він підкреслив, що Україна одразу після удару розпочала пошук альтернативних технічних рішень, і ці роботи вже на фінальному етапі.

«Ми очікуємо, що упродовж приблизно 1,5 місяця перекачувальна станція у Бродах відновить технічну спроможність. Це забезпечить повне відновлення постачань – звісно, якщо не буде нових ударів РФ. Попередні технічні оцінки вказують, що пошкоджений нафтовий резервуар відновити неможливо. Тож Україна розглядає побудову підземної інфраструктури зберігання», – зазначив президент.

Він також подякував ЄС за запропоновану допомогу та повідомив, що доручить керівнику НАК «Нафтогаз» Сергію Корецькому провести переговори з представниками Євросоюзу щодо фінансування та технічної підтримки.

Окремо Зеленський зазначив, що Україна може запропонувати альтернативні маршрути постачання нафти з інших джерел для країн Центрально-Східної Європи.

«Також хотів би наголосити на важливості імплементації рішення ЄС щодо повної відмови від імпорту російської нафти в межах ініціативи REPowerEU до кінця 2027 року. Це було б рішучим кроком до зміцнення енергонезалежності ЄС та усунення вразливостей, пов’язаних з використанням Росією енергоресурсів як зброї», – додав Володимир Зеленський.

Крім того, у листі президент порушив питання розблокування рішення Євросоюзу щодо кредиту обсягом 90 млрд євро для України та ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії.

Ситуація довкола нафтопроводу «Дружба»

У ніч на 27 січня російські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію «Броди» на Львівщині, що є частиною нафтопроводу «Дружба», який забезпечував транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, російський дрон влучив в один з найбільших резервуарів, який може вмістити 75 тис. м3 нафти. На момент атаки там було 25 тис. м3 нафти.

Через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару нафтопровід не зміг відновити роботу. Водночас країни звинуватили Україну у припиненні його роботи.

Через несправність нафтопроводу Братислава та Будапешт оголосили про припинення постачання Україні дизпалива. Також Словаччина заявила про розірвання угоди з НЕК «Укренерго» щодо екстреного постачання Україні електроенергії. Своєю чергою Угорщина наклала «вето» на ініціативу Євросоюзу щодо виділення України позики у розмірі 90 млрд євро.

У Єврокомісії зазначали, що хотіли б, щоб Україна відновила роботу нафтопроводу, але це рішення країна має ухвалювати самостійно.

27 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна створить разом зі Словаччиною слідчу комісію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».

11 березня до України приїхала так звана делегація з Угорщини з наміром перевірити стан ділянки нафтопроводу «Дружба». Того ж дня МЗС України наголосило, що угорці перетнули кордон за загальними правилами Шенгенської зони й не мають офіційний статус в Україні.

За словами керівника НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, відновлення інфраструктури трубопроводу потребуватиме комплексного підходу. Він додав, що необхідно не допустити екологічної катастрофи на Львівщині під час відновлення нафтопроводу та зважати на загрозу від Росії під час ремонтних робіт. Він пояснив, що після російської атаки ДСНС України зробила все можливе, щоб нафта не вилилася з нафтопроводу та не завдала шкоди річці Стир.