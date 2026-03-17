Ділянку нафтопроводу в Бродах відновлять за європейські гроші

Європейський Союз профінансує відновлення ділянки нафтопроводу «Дружба», яким через Україну російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 17 березня.

За її словами, після російського удару в січні по нафтоперекачувальній станції, який призвів до припинення постачань сирої нафти до Угорщини та Словаччини, відбулися активні переговори між Україною, країнами ЄС і європейськими інституціями щодо відновлення транзиту.

«ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально відреагували на цю пропозицію та прийняли її», – написала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що європейські експерти готові негайно розпочати необхідні процедури для відновлення роботи нафтопроводу.

«Нашим пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи. У цьому сенсі ми продовжуватимемо працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транзиту неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи», – додала президентка Єврокомісії.

Ситуація довкола нафтопроводу «Дружба»

У ніч на 27 січня росіяни вдарили по нафтоперекачувальній станції «Броди» на Львівщині, що є частиною нафтопроводу «Дружба», який забезпечував транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Водночас країни звинуватили Україну у припиненні його роботи.

Через несправність нафтопроводу Братислава та Будапешт оголосили про припинення постачання Україні дизпалива. Також Словаччина заявила про розірвання угоди з НЕК «Укренерго» щодо екстреного постачання Україні електроенергії. Своєю чергою Угорщина наклала «вето» на ініціативу Євросоюзу щодо виділення України позики у розмірі 90 млрд євро.

27 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна створить разом зі Словаччиною слідчу комісію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба». Орбан також неодноразово вдавався до публічних погроз, заявляючи, що примусить Україну силою відновити нафтопровід.

У Єврокомісії зазначали, що хотіли б, щоб Україна відновила роботу нафтопроводу, але це рішення країна має ухвалювати самостійно.