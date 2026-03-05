Росія атакувала частину нафтопроводу в Бродах 27 січня

Нафтопровід «Дружба», через який Угорщина і Словаччина продовжують купувати нафту в Росії, не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції «Броди». Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокує доступ представників Європейської комісії до об’єкта, але вважає достатнім власне підтвердження фактів руйнування. Про це він повідомив під час брифінгу 5 березня, передає «Суспільне».

Через Броди пролягає частина південної гілки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини, які продовжують її купувати. 27 січня російські безпілотники атакували і пошкодили частину інфраструктури нафтопроводу.

За словами Дениса Шмигаля, через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару нафтопровід не працює.

«Було влучання російського дрона в один з найбільших резервуарів. Це найбільший резервуар в Європі, 75 000 метрів кубічних нафти. Там на той момент було 25 000 метрів кубічних нафти. Частину з цієї нафти вже в момент, коли вона горіла, для того, щоб уникнути великої техногенної і екологічної катастрофи, відкачали в труби. Нафта фактично була в киплячому стані», – сказав 3 березня міністр енергетики у відповідь на закиди премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який напередодні оприлюднив супутникові знімки з Бродів, що, на його думку, свідчать про працездатність нафтопроводу.

На брифінгу 5 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури нафтопроводу «Дружба» задля перевірки. Однак його позиція – не відновлювати нафтопровід узагалі.

«Я це сказав керівникам Європи і сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також до керівництва ЄС. Тому що це російська нафта. Є деякі принципи, які не мають ціни. Росіяни нас убивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти виграти не може вибори», – сказав президент.

Керівник НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький уточнив, що ключові пошкодження нафтопровід зазнав саме 27 січня внаслідок російського удару по Бродах і відновлення інфраструктури потребує комплексного підходу.

«Це масштабна інфраструктура: насосні агрегати, компресори, кабельні естакади, панелі управління та електроніка. Об’єкт потребує комплексного відновлення. Зокрема, для технічної прокачки необхідно облаштувати скидний резервуар. Він захищає систему від надмірного тиску, запобігаючи руйнуванню трубопроводу та екологічній катастрофі. Тому ми говоримо не просто, вибачте, за сленг, перемотати ізолентою і запускати», – сказав Сергій Корецький.

Він додав, що необхідно не допустити екологічної катастрофи у Львівській області під час відновлення нафтопроводу та зважати на загрозу від Росії під час ремонтних робіт. Він пояснив, що після російської атаки ДСНС України зробила все можливе, щоб нафта не вилилася з нафтопроводу та не завдала шкоди річці Стир.

Нагадаємо, 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба» припинене через російську атаку. Після цього уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом. У Єврокомісії зазначили, що хотіли б, щоб Україна відновила роботу нафтопроводу, але це рішення країна має ухвалювати самостійно.