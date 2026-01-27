Росія атакувала інфраструктуру нафтопроводу на Заході України

Російські війська вдарили безпілотником по об’єкту інфраструктури в місті Броди Львівської області. За даними профільного енергетичного видання enkorr, росіяни влучили в об’єкт, пов’язаний з нафтопроводом «Дружба». У цій частині Львівщини прокладений нафтопровід, що є частиною південної гілки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини, які продовжують її закупівлю.

Уранці 27 грудня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російський безпілотник атакував інфраструктурний об’єкт на території області. Унаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення через загоряння нафтопродуктів.

Про пожежу на об’єкті також повідомила Бродівська міська рада. Після атаки в місті скасували навчання у школах, мешканців закликали залишатися вдома та за можливості не виходити на вулицю. Дитячі садки працюють із щільно зачиненими вікнами та дверима. Аналогічні рекомендації надано й жителям міста.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне (передмістя Бродів).

За наявною у enkorr інформацією, йдеться про об’єкт, пов’язаний з нафтопроводом «Дружба». Цей нафтопровід залишається діючим і використовується для транспортування російської нафти до Угорщини і Словаччини. Слід зазначити, що раніше атак по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» на території України не фіксували.

Пресова служба державної компанії «Нафтогаз» повідомила, що російські війська атакували їхній об’єкт у західному регіоні України. Внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

«З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустили забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо, у селі Смільне розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція «Броди», що є найбільшоюнафтоперекачувальною станцією в Україні. Вона працює з 1961 року та задіяна у процесі транспортування нафти до Європи. На її території розташовані 17 ємностей для нафтопродуктів.