Густий дим від пожежі у Великому Новгороді, 9 березня 2026 рік

Уночі 9 березня безпілотники атакували Новгородську область Росії. Ціллю міг бути хімічний завод «Акрон» – одне з найбільших російських підприємств у сфері виробництва мінеральних добрив. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали.

Жителі Великого Новгорода опублікували кадри пожежі над підприємством. Губернатор області Олександр Дронов заявив, що над Новгородською областю було збито вісім безпілотників.

Зазначимо, завод «Акрон» у Великому Новгороді – провідне підприємство однойменної групи компаній одного з найбільших російських виробників мінеральних добрив. Зокрема, підприємство виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру, які використовують для виготовлення вибухівки та пороху.

«Акрон» розташований на відстані понад 700 км від державного кордону України. Востаннє підприємство зазнавало атаки БпЛА у грудні 2025 року.

У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ атаку наразі не коментували.

Нагадаємо, 8 березня дрони Сил оборони атакували нафтобазу в місті Армавір Краснодарського краю РФ. Пожежа на території об’єкта становила 700 м2.