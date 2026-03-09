56-річний Моджтаба Хаменеї

У неділю, 8 березня, Асамблея експертів Ірану переважною більшістю голосів обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина вбитого Алі Хаменеї. Про це повідомило видання Iran International з посиланням на офіційну заяву іранського органу.

«На сьогоднішньому позачерговому засіданні Асамблея експертів рішучим голосуванням своїх членів обрала і представила аятолу Сеєда Моджтабу Хосейні Хаменеї третім лідером священної системи Ісламської Республіки Іран», – ідеться в заяві.

На тлі призначення нового верховного лідера Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) присягнув на вірність Моджтабі Хаменеї. У корпусі зазначили, що рух підтримує вибір Асамблеї експертів і готовий до «повного підпорядкування і самопожертви заради виконання вказівок» нового верховного лідера.

Відомо, що Іран випустив новий залп ракет і безпілотників на знак вірності військових новому верховному лідеру.

Водночас частина мешканців Тегерану, які виступають проти іранського режиму, після оголошення новини про призначення нового аятоли вночі скандували: «Смерть Моджтабі».

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що призначення Моджтаби Хаменеї верховним лідером «знаменує початок нової ери сили та гідності для країни».За його словами, це обрання зміцнить національну єдність та допоможе Ірану протистояти тому, що він назвав ворожими змовами його ворогів.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп відмовився коментувати призначення Іраном нового верховного лідера. У коментарі для газети The Times of Israel він лише коротко зазначив: «Побачимо, що буде».

Також Трамп заявив, що рішення про завершення війни з Іраном ухвалюватиметься спільно з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За його словами, це має бути «взаємне» рішення двох сторін.

56-річний Сейєд Моджтаба Хаменеї – другий син верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого внаслідок ізраїльського авіаудару по Тегерану під час спільної військової операції Ізраїлю та США проти Ірану.

Як повідомляє іранське державне телебачення, Моджтаба Хаменеї, ймовірно, також дістав поранення під час цієї американсько-ізраїльської операції. Він вільно володіє англійською мовою, проходив спеціалізовані курси з психології та психоаналізу, а також добре обізнаний із сучасними технологіями, військовою справою, питаннями безпеки та політичним управлінням державою.