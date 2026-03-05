28 лютого Ізраїль та США завдали низку ракетних ударів по Ірану. Ізраїльтяни назвали операцію «Ревучий лев», американці – «Епічна лють». Президент Дональд Трамп, який після невдалих переговорів з Тегераном справді розлютився, заявив, що метою спільних ударів Ізраїлю та США є знищення військового потенціалу Ірану, припинення його ядерної програми та повалення чинного режиму.

У відповідь на атаки Іран завдав численних ракетних ударів по низці країн Близького Сходу – не лише по військових базах США, а й по аеропортах та інших цивільних та комерційних об’єктах. Таким чином війна поширилась на регіон та навіть почала виходити за його межі. У мережі активно обговорюють «початок третьої світової» та розмірковують, як це вплине на війну Росії в Україні.

ZAXID.NET зібрав найбільш популярні питання про ситуацію на Близькому Сході та поговорив на цю тему з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Розповідаємо, чи почалася вже «третя світова», до чого тут Китай і що в цій війні може виграти Україна.

Який масштаб конфлікту?

По-перше, варто називати речі своїми іменами – йдеться вже не про конфлікт, а саме про війну, хоч зараз ніхто офіційно війн не оголошує. По-друге, ця війна вже не локальна, як, наприклад, у червні 2025 року між Іраном та Ізраїлем. Це в повній мірі регіональна війна, що має потенціал для росту, говорить Ігор Семиволос.

«Вже задіяно багато країн Близького Сходу і чим далі, тим більше з них визначаються. Вже не можна відсидітися і сказати «я в хатці». Масштаб може розростися, адже є спроба атак британських баз на Кіпрі», – пояснює Ігор Семиволос.

Додамо, що 4 березня іранська ракета також рухалася в бік Туреччини, її перехопили турецькі військові. А 5 березня іранські дрони атакували Азербайджан.

Хто підтримує Іран?

«Іран перебуває зараз в стратегічній самотності. Відверто, зараз за Іран не вписався ніхто. Всі тою чи іншою мірою вписуються за США», – говорить Ігор Семиволос.

Вважається, що союзниками Ірану є Китай та Росія, проте Китай наразі більше переймається економічними питаннями – нафтою, свободою судноплавства.

«Китай буде спостерігати. Стратегічно він розраховує, що американцям не вдасться скинути режим. Проте зараз Китай нічого не робитиме. Але, враховуючи, що попереду переговори, то й американці, і китайці хочуть мати сильні карти. До квітня стане ясно, в кого які карти», – говорить Ігор Семиволос.

Росія ж демонструє активність через заяви, але зараз, додає експерт, вона жодним чином не може вплинути на хід подій.

Що стало причиною війни США та Ірану?

Варто пам’ятати, що ситуація на Близькому Сході, зокрема між Ізраїлем та Іраном, давно не стабільна. Однієї фундаментальної причини для початку масштабної війни немає, говорить Ігор Семиволос, ідеться про цілий комплекс.

«Ізраїль, Іран, інші країни регіону намагаються домінувати на Близькому Сході і їхнє зіткнення неминуче, тому що вони антагоністи. Для США – для підтримки їхнього бізнесу, впливу, стратегій – важливий арабський Близький Схід, а саме Перська затока. Іран, об’єктивно, загрожував Перській затоці. Є твердження, що Ізраїль найбільш активно долучався до процесу переконання Трампа про необхідність війни проти Ірану, апелюючи до того, що Іран от-от розробить ядерну бомбу», – розповідає Ігор Семиволос.

Він додає, що Саудівська Аравія хоч і не заявляла про свою позицію офіційно, проте неофіційно також наполягала на військовому сценарії в Ірані.

Найважливішою причиною можна назвати розробку Іраном ядерної зброї. Останні на зараз переговори між Вашингтоном і Тегераном відбувалися саме навколо збагачення Іраном урану і жодна сторона не погодилась на будь-який компроміс.

«Іранці використовували чинник збагачення урану як аргумент на переговорах про зняття санкцій, що в різному вигляді існували ще з 1979 року. Питання завжди в тому, наскільки це шантаж, а наскільки – реальність. Якщо країна збагачує уран, це означає, що вона може, теоретично, створити бомбу. А це, своєю чергою, означає, ще й при наявності ракет середньої і великої дальності, що вона не просто стане такою собі захищеною Північною Кореєю, а може реалізовувати стратегію нападу або тиску», – говорить Ігор Семиволос.

Як приклад використання ядерного тиску експерт наводить створення Іраном «шиїтського коридору» – сухопутного шляху через Ірак, Сирію, Ліван до Середземного моря, що дозволяє Ірану перекидати допомогу своїм союзникам, наприклад, «Хезболлі».

Хто сильніший і скільки триватиме війна?

«Зазначу, я точно не знаю, які Іран має ресурси. Я допускаю, що накопичених ракет та інших засобів ураження вони мають чимало», – говорить експерт.

Іран готувався тривалий час, каже Ігор Семиволос. Окрім накопичення зброї, в країні є органи з дублюючими функціями та працює потужний репресивний апарат. А сьогоднішній сценарій розглядався Іраном як базовий, для режиму війна – не новина, а виживання – звичний стан.

«Вони хочуть завдати настільки сильного удару, щоб “перекинути стола”. Вони розуміють, що пороговий біль в американців та ізраїльтян набагато менший, вони б’ють по арабських країнах, для яких це несподіванка. Вони хочуть довести ситуацію до такої межі, коли інші союзники США будуть вимагати від Вашингтону припинення війни», – говорить Ігор Семиволос.

З іншого боку йдеться про якість підготовки до війни США. Від цього залежатиме, наскільки виправдані заяви Дональда Трампа про те, що ця війна триватиме 5 – 6 тижнів.

«Якщо підготовка була якісною, то Трамп може вкластися в ці терміни. Якщо по мірі розгортання війни виявлятиметься, що США щось не врахували, не побачили, як, наприклад, зі збиванням іранських дронів, тоді війна може затягнутися», – говорить експерт.

Водночас Ігор Семиволос нагадує, що всі у цій війні – люди. І якщо за короткий проміжок часу Іран стикнеться не просто з фінансовою кризою, як було в грудні-січні, а з продовольчою кризою, кризою керованості та управління тощо, війна може закінчитися набагато швидше.

Експерт додає, що роль внутрішніх протестів в цій ситуації – величезна. Можливо, саме протести допомогли США остаточно сформувати рішення про початок війни.

«Всі чекали, що американці втрутяться під час масових протестів і страт, але в них тоді не було ресурсу. А якщо почати війну непідготовленим, то не вийде відбивати іранські удари – це реальність. Звісно, Трамп наламав багато дров, коли писав і надихав протестувальників, а на допомогу не прийшов. Але така гірка правда», – каже Ігор Семиволос.

Він також вважає, що у випадку повалення іранського режиму США зроблять усе можливе, щоб він не відновився за деякий час.

Як війна США та Ірану вплине на Україну?

Чим швидше війна в Ірані завершиться поразкою режиму, тим краще буде для України, переконаний Ігор Семиволос. На це є низка причин, та головна полягає в тому, що Росія втратить союзника і зазнає геополітичної поразки.

«Також ціни на нафту не вплинуть на світову економіку аж надто серйозно і Росія не зможе заробити на цьому. Окрім того, в Ірані зміниться влада і через деякий час, оскільки Україна демонструє підтримку іранському народу, ми зможемо встановити з ними дипломатичні відносини і мати з цього економічні бонуси. Проте це лише за умови короткої війни. У разі її затягування, виникатимуть нові ризики», – вважає експерт.

Що буде з Іраном після війни?

Наразі ніхто не може відповісти на це питання. Ігор Семиволос говорить про різні можливі шляхи для країни:

фрагментацію Ірану;

громадянський конфлікт всіх проти всіх;

демократичний транзит.

«Кожен з цих шляхів – складний. Я ставлю на демократичний транзит. Але до цього ще треба дожити і побачити падіння режиму», – каже Ігор Семиволос.

Що українцям важливо знати про війну в Ірані?

Українці сьогодні зосереджені на власному виживанні та збереженні своєї держави. Проте, говорить Ігор Семиволос, нам варто дивитися трохи ширше і зрозуміти, що Україна вплетена в міжнародний контекст набагато глибше, ніж їй, можливо, того хочеться.