Рік тому депутати Славської селищної ради висловили Володимиру Безі недовіру

Восьмий апеляційний адміністративний суд відмовився поновити на посаді голови Славської селищної ради Володимира Бегу, якому у березні 2026 року депутати висловили недовіру. Він заявив, що буде оскаржувати постанову у Верховному Суді.

Як вказано у рішенні суду від 3 березня, у порядку письмового провадження без виклику сторін суд залишив апеляційну скаргу без задоволення. Таким чином апеляційний суд підтвердив законність рішення Славської селищної ради про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень селищного голови Володимира Беги. Сам посадовець повідомив, що готує касаційну скаргу до Верховного Суду.

Нагадаємо, 26 березня 2025 року депутати Славської селищної ради зібрали позачергову сесію, на якій висловили недовіру селищному голові Володимиру Безі. Сам Бега назвав це рішення узурпацією влади холдингом ОККО, який будує на території громади масштабний гірськолижний комплекс. Після звільнення Володимира Беги обов’язки голови виконує секретар сільради Олег Даниляк, причетний до власників курорту.

Додамо, що Володимр Бега був головою курортного селища Славське з 2017 року, а на виборах у 2020 році він очолив об’єднану громаду. Його родині належить відомий відпочинковий комплекс «Вежа Ведмежа».