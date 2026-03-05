Йдеться про комерційні приміщення в ЖК Red House II

Івано-Франківський міський суд відправив під домашній арешт державного реєстратора Яремчанської міської ради, якого підозрюють у зловживаннях під час продажу нерухомості ТОВ «Торговий дім “Інвестбудсервіс ЛТД”» в Івано-Франківську.

Як зазначено в ухвалі суду від 23 лютого, у 2022 році підозрюваний у позаробочий час зареєстрував договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, площею майже 1 тис. м², попри відсутність прізвища покупця серед переліку власників квартир будинку.

В організації схеми підозрюють посадовців ТОВ «Торговий дім “Інвестбудсервіс ЛТД”». Перед будівництвом ЖК Red House II на вул. Хоткевича, 65 в Івано-Франківську компанія уклала угоду з власниками кіосків, за якою забудовник мав знести торгові павільйони, а натомість передати підприємцям комерційні приміщення в новобудові. Внаслідок оборудки постраждали 15 людей, які зазнали збитків на понад 22,7 млн грн.

Державному реєстратору Яремчанської міської ради, який незаконно зареєстрував право власності нежитлового приміщення у Франківську, загрожує до 8 років ув’язнення. До 20 квітня він перебуватиме під домашнім арештом.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Торговий дім “Інвестбудсервіс ЛТД”» належить Івану Мельнику та Василю Печілю, яких підозрюють у шахрайстві. Справа стосується ошуканих вкладників ЖК «Престиж Таун», «Смарагдові Вежі», «Рівер Парк 2», «Рівер Парк 3», «Вайт Хаус», «Дрім Таун», «Європейський Сіті 4», «Діамант Хол», «Шевченко 2». Більшість інвесторів сплатили повну вартість квартир, але компанія заморозила будівництво та не надавала жодної інформації про відновлення робіт.

За даними МВС, із 25 вересня 2023 року Василь Печіль та Іван Мельник переховуються від правоохоронців, тому їх оголосили у розшук.