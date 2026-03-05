БпЛА упав на будівлю термінала аеропорту Нахічевані

У четвер, 5 березня, безпілотники, запущені з території Ірану, атакували Азербайджан. Один із дронів влучив у будівлю аеропорту Нахічевань. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Азербайджану.

У відомстві розповіли, що 5 березня один безпілотник врізався в будівлю аеропорту та вибухнув. Унаслідок удару на місці виникла пожежа. Ще один іранський дрон упав поблизу шкільної будівлі в селі Шекарабад. Унаслідок атак було пошкоджено інфраструктуру та поранено двох жителів.

«Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, у результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів», – заявили у МЗС.

У Баку наголосили, що напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та сприяє зростанню напруженості в регіоні. Відомство вимагає від Тегерана якнайшвидше надати пояснення щодо інциденту та вжити необхідних заходів, аби запобігти подібним атакам у майбутньому. Також азербайджанська сторона наголосила, що залишає за собою право на відповідні кроки у відповідь. Посла Ірану вже викликали до Міністерства закордонних справ, де йому планують вручити ноту протесту.

Варто зауважити, що країни тривалий час зберігали дружні відносини та розвивали регіональне партнерство.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан посилив військову присутність на кордоні з Іраном та привів частину армії у підвищену бойову готовність. До прикордонних районів перекинули додаткові підрозділи, а військовослужбовцям скасували відпустки. Водночас влада Азербайджану намагається зберігати дипломатичний тон, наголошуючи, що всі військові маневри мають виключно оборонний характер.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану, завдавши ударів, зокрема, по Тегерану. У відповідь Корпус вартових ісламської революції, який визнано терористичною організацією, завдав ракетних ударів по американських військових базах на території Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту.

2 березня дрони здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, через що він призупинив роботу. Важливо, що НПЗ є ключовим у поставках пального для європейських покупців.