Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого

Сенат США, верхня палата Конгресу, відхилив резолюцію, яка передбачала обмеження воєнних повноважень президента та могла перешкодити Дональду Трампу продовжувати бойові дії проти Ірану. За документ проголосували 47 сенаторів, тоді як 53 виступили проти. Про це передає агентство «Укрінформ» 5 березня.

Єдиним демократом, який не підтримав ініціативу, став Джон Феттерман. Водночас серед республіканців лише Ренд Пол проголосував «за» резолюцію.

Проєкт документа передбачав припинення бойових дій проти Ірану. Представники Демократичної партії наголошують, що відповідно до Конституції США саме Конгрес має повноваження оголошувати війну. Водночас Трамп і його високопосадовці вже визначили дії в Ірані як війну.

Тепер питання розглядатиме Палата представників Конгресу США, яка має проголосувати за законопроєкт у четвер.

Згідно з Резолюцією про воєнні повноваження 1973 року, президент США може залучати збройні сили до воєнного конфлікту, але зобов’язаний повідомити про це Конгрес протягом 48 годин. Якщо Конгрес не ухвалює декларацію війни або спеціальний дозвіл на застосування сили, глава держави має протягом 60 днів розпочати виведення військ.

Нагадаємо, 28 лютого розпочалась військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який відхилив вимогу відмовитися від ядерного озброєння. США та Ізраїль завдають ударів по великих містах Ірану, а також місцях розташування ядерних обʼєктів.

У відповідь на авіаатаки Іран завдав комбінованої атаки по арабських державах Перської затоки, пошкодивши військові бази США, дипломатичні посольства та критично важливу інфраструктуру.

Іранські дрони атакували військову базу Великої Британії на Кіпрі. Також Тегеран атакував нафтову інфраструктуру – у Саудівській Аравії через атаку безпілотників зупинився один з найбільших НПЗ.

3 березня Іран заявив, що розцінюватиме будь-яке втручання країн Європи у ситуацію на Близькому Сході як «акт війни» з відповідними наслідками.