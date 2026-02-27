Львів'янки скаржаться на непрозору діяльність клініки «ДВ»

Оплата на особисту картку лікаря, замість фіскального чека, рахунки на 10–16 тис. грн за планові огляди та додаткові обстеження, про вартість яких пацієнтки дізнавалися лише на рецепції. Десятки львів’янок публічно заявили про можливі фінансові зловживання у приватному медцентрі «ДВ», який очолює лікарка Марта Дорошенко-Кравчик.

ZAXID.NET розшукав і поспілкувався з чотирма жінками, які були клієнтками медцентру «ДВ». Їхні історії різні за деталями, але однакові за схемою: планові візити вже в кабінеті дорожчали подекуди удесятеро, а згодом до цього додавався «несправний» термінал, продаж БАДів у зіп-пакетах, а фоново з’являлось відчуття «мене ошукали».

На прохання співрозмовниць редакція змінила їхні імена.

Історія Поліни: як у клініці розкручують чек під час прийому

Візит Поліни у приватний медцентр мав бути звичайною турботою про здоров’я – рутинний чекап, який вона звикла робити регулярно. Вона перевірила прайс на саайті, почитала відгуки й розрахувала бюджет. Вартість оглядів у дерматолога та гінеколога мала скласти близько 3 500 грн. Все виглядало досить прозоро, поки двері кабінету не зачинилися і звичайний огляд не почав стрімко «обростати» додатковими аналізами та «дефіцитами».

«Я йшла просто на профілактичний огляд. На сайті дерматолог коштував 1000 грн, дерматоскопія – до тисячі, огляд гінеколога – півтори. Окремо вказувався огляд “провідного спеціаліста” за 2700, але я не обирала цю опцію», – згадує Поліна.

Проте дівчину без попередження записали саме до Марти Дорошенко-Кравчик – провідного фахівця. При цьому жодного договору перед прийомом із нею не підписували. Вже під час консультації лікарка порадила зробити УЗД та численні аналізи, не озвучуючи вартості цих маніпуляцій. Тож, на рецепції фінальна сума оплати стала для жінки шоком.

«У мене взяли кров, я виходжу на рецепцію і мені кажуть: “З вас 16 тис. грн”. Я шокована, в стресі, кажу, що не маю таких грошей і не замовляла цих аналізів», – розповіла Поліна. Тільки після того, як дівчина з рецепції пішла погоджувати скасування досліджень з Мартою Володимирівною, рахунок спустився до 11 900 грн.

Це був перший і останній візит Поліни до клініки «ДВ». Тож, коли на рецепції їй повідомили, що «саме сьогодні» не працює термінал, а відтак розрахунок можливий або готівкою, або переказом на картку, жінка не надала цьому особливого значення.

І лише зараз, коли побачила у соцмережах пост дівчини зі схожим досвідом у цій клініці, вона звернулася до служби підтримки банку і отримала підтвердження: гроші були переказані не на рахунок ФОП, а на особисту банківську картку лікаря.

У банку підтвердили, що переказ був здійснений на особисту картку / Фото надане редакції ZAXID.NET

Поліна каже, що вийшла з клініки з відчуттям, що її ошукали: майже 12 тисяч за звичайний огляд без складних патологій – сума, що виходила за межі ринкових цін і точно вища тих, що були опубліковані на сайті клініки.

Саме цей факт став для Поліни визначальним. Те, що вона спершу вважала звичайним збігом обставин, виявилось системною схемою. І вона не готова з цим миритись.

«Я розлючена. Це кабінет у центрі Львова, де роками дурять людей, не озвучуючи вартість маніпуляцій, та ухиляються від податків, маючи захмарні ціни. Я не уявляю, як людина має бути готова «викласти» 12–16 тис. грн за звичайний плановий огляд», – каже львів’янка.

Поліна вирішила написати публічно про свій досвід, чим буквально відкрила скриньку пандори – десятки коментарів один за одним почали з’являтись під її постом у Тредс. Жінки відверто ділились досвідом відвідування «ДВ» і радили оминати клініку, якщо ви не готові витратити усі заощадження на вигадані діагнози.

Скріншоти дописів користувачок Тредс про візит у медцентр «ДВ»

Зауважимо, що для пацієнта оплата «на картку» – це добровільна відмова від юридичних гарантій. Без фіскального чека довести факт надання медичної послуги практично неможливо. Тож, у разі неякісного лікування чи лікарської помилки пацієнт залишається наодинці із проблемою, не маючи жодних доказів того, що взагалі були на прийомі у клініці.

У мережі Тредс легко знайти ще понад десяток жінок, які отримали негативний досвід під час прийому у приватному медцентрі. За їхніми словами, Марта Володимирівна оперувала тривожними діагнозами ще до отримання результатів аналізів. Страх перед онкозахворюваннями, гормональними порушеннями чи безпліддям ставав вирішальним аргументом, аби погодитися на будь-які маніпуляції «тут і зараз».

Окрім психологічного тиску, пацієнтки розповіли й про інші методи лікування, як от «авторські мікстури» для спринцювання, БАДи та препарати без маркування, які продавали безпосередньо в кабінеті за готівку. Жінки кажуть, що усвідомлення, що такий підхід не має нічого спільного з доказовою медициною, за їх словами, приходило вже потім, коли напруга та страх спадали.

Втім, попри подібні відгуки, клініка навряд чи відчуває брак клієнтів. Марта Дорошенко-Кравчик активно розвиває особистий бренд і веде блог. В Інстаграм на неї підписано майже 10 тисяч користувачів, а відео з порадами набирають тисячі переглядів. Для багатьох образ успішної лікарки-блогерки є вагомим аргументом, аби при виборі лікарки надати перевагу саме їй.

Це одне з найпопулярніших відео з інстаграму лікарки:

До речі, у коментарях під відео думки щодо доказовості методів, якими лікує Марта Володимирівна, теж розійшлись. Інші лікарі поставили під сумнів ефективність крапельниць, аби «підняти залізо».

Негативні відгуки про лікарську практику пані Марти можна знайти і на інших ресурсах. Наприклад, користувачка онлайн-сервісу doc.ua теж пише про препарати «з шафки», оплату поза терміналом та, що гірше – психологічний тиск, сумнівні діагнози та неналежне лікування.

Відгук про досвід відвідування медзакладу «ДВ» на ресурсі doc.ua / Скриншот

Історія Роксолани: як за красивою картинкою інстаграму ховається агресивний маркетинг

Наша друга співрозмовниця – Роксолана вирішила записатися до Марти Володимирівни саме тому, що стежила за нею у соцмережах. Дівчині лікарка здалась сучасною й відкритою. Проте, каже дівчина, те, що в інстаграмі виглядало як щира турбота, у реальності виявилося бізнес-стратегією.

Роксолана записалася на прийом до гінекологині з конкретною медичною проблемою і чіткою метою – лише консультація, оскільки всі планові УЗД були зроблені нею до того. Очікувана вартість візиту мала становити 1500 грн.

Проте, попри результати попередніх обстежень, жінці заявили, що вони «не підходять», бо нібито не свіжі, а діагностику потрібно робити виключно в одному місці. Тож, без попереднього узгодження ціни та доцільності, їй провели цілий комплекс УЗД. Жодних призначень Роксолана за основним запитом так і не отримала, натомість її повели до іншого фахівця, на консультацію до якого та не була записана. У підсумку, на рецепції їй видали виписаний вручну чек на суму понад 10 тис. грн. У стані шоку жінка переказала кошти на банківський рахунок, та визнає, що «навіть не пам’ятає, як вводила номер картки».

За її словами, за ці гроші вона не отримала жодного результату чи медичного висновку, окрім огляду в іншого спеціаліста клініки.

Юридично та етично така практика прямо порушує право пацієнта на інформовану згоду. Закон «Основи законодавства України про охорону здоров’я» встановлює, що пацієнт має право на повну, достовірну і чітку інформацію про стан свого здоров’я, мету обстеження та лікування, ризики, альтернативи і прогноз результатів. Це є частиною механізму інформованої згоди. Лікар зобов’язаний до початку обстеження пояснити, які саме процедури будуть проводитись і скільки вони коштують. Лише після цього пацієнт може дати згоду або відмовитись.

Коли ж додаткові послуги проводять мовчки, людина не може оцінити, чи вони їй справді потрібні і чи може вона за них заплатити. Фактично в такій ситуації пацієнта ставлять перед фактом і змушують оплачувати ті послуги, які він не замовляв.

Історія Соломії: БАДи у зіп-пакетах і «гіпнотичний» сервіс

Соломія – третя львів’янка, яка погодилась розповісти про свій досвід відвідування клініки «ДВ». І, якщо в перших випадках йшлося про «роздуті» чеки, то історія Соломії відкриває ще інший бік – продаж сумнівних препаратів «з рук». Вони з чоловіком планували вагітність і звернулися до Марти Володимирівни, оскільки чули, що «хоч і дорого, але якісно», і сподівалися отримати професійну допомогу. Марта Володимирівна одразу порадила здавати всі аналізи безпосередньо в їх медцентрі, запевнивши, що «так краще». Пара не заперечувала, це й справді було зручніше.

Далі жінці та чоловіку призначили крапельниці вартістю близько 5 тис. грн кожна – курсом на кілька тижнів. За словами Соломії, процедури проводили через звичайну голку. Коли вона поцікавилася, чи не краще встановити катетер – адже це безпечніше, менш інвазивно і зручніше, – у відповідь, отримала лише роздратовану реакцію.

Окрім дорогих крапельниць, лікарка призначила БАДи, які продала просто в кабінеті за готівку. Таблетки були розфасовані у прозорі пакети без жодного маркування: складу, торгової назви чи виробника. Коли пацієнтка попросила пояснити, що саме їй продають, лікарка відповіла: «Хороші. Зі США».

Соломія наполягла, що хоче знати принаймні дозування й походження препарату. У відповідь лікарка роздратовано запропонувала «перепродати таблетки», якщо та не хоче їх приймати.

Наша співрозмовниця також розповіла, що лікарка свідомо вибудовує неформальні стосунки, називаючи пацієнток «квіточками», «зірочками» та «доньками». Наприклад, якщо в пацієнтки не було готівки, їй могли сказати: «Нічого, завтра принесеш». Звісно, при такому спілкуванні субординація між лікарем і пацієнтом зникає. За словами Соломії, лікарка свідомо вибудовує з пацієнтами такі стосунки, поки їй це вигідно, а коли усі можливі аналізи і огляди пройдено, комунікація змінюється.

Соломія розповіла, що між собою пацієнтки називають лікарку «циганкою», маючи на увазі її вміння психологічно створити таку атмосферу, що людина готова погодитись на усе, що та пропонує. За її словами, усвідомлення, що щось не так, приходить вже потім – «ніби пелена з очей спадає».

Щодо оплати, Соломії на рецепції розповіли про неробочий термінал. Але це не спрацювало і вона відмовилась переказувати гроші на приватну картку, наполягаючи на розрахунку терміналом. І після цього термінал раптом запрацював.

За словами пацієнток, у медцентрі «ДВ» діє чітка схема розрахунку: якщо сума до оплати незначна, він відбувається через термінал. Але щойно рахунок стає більшим, термінал у клініці раптово перестає працювати. Тож, пацієнтам пропонують або заплатити готівкою без фіскального чека, або переказати гроші на банківську картку Марти Дорошенко-Кравчик.

Соломія припускає, що жінки не скаржаться на діяльність Марти Володимирівни та медцентру «ДВ» через страх. Адже важко повірити, що роками, у самому центрі міста, клініка може працювати з настільки непрозорою фінансовою моделлю – і про це відповідним органам невідомо. Саме з міркувань безпеки та на прохання героїнь усі імена в цій статті змінені.

Історія Єви: як планове УЗД за 800 грн перетворилось на огляд за 5 тис. грн

Єва звернулася до приватного медичного центру у вересні 2024 року, на початку вагітності. Їй було важливо просто перевірити, що з дитиною все добре. Вона записалась на звичайне УЗД, вартість якого їй озвучили близько 800 грн.

Замість цього в кабінеті їй зробили «комплексний огляд» – перевірили не лише вагітність, а й щитоподібну залозу, нирки, інші органи. За словами Єви, в той момент вона була переконана, що це входить у той самий прийом, на який вона і записувалася. При цьому жінка визнає: лікарка поводилася дуже уважно, була привітною, детально все пояснювала, і це тільки підсилювало відчуття безпеки й довіри.

«Я тоді думала, що це просто якісна послуга за ті самі 800 грн», – згадує вона.

Та на касі їх озвулили ушестеро більший рахунок – 4700 грн. Дівчина запевнила, що ніхто заздалегідь не попереджав про додаткові платні послуги і не погоджував з нею їхню вартість. Фактично вона дізналася про реальну суму тоді, коли вже все було зроблено – і відмовитись було неможливо. За класичною схемою, оплату попросили здійснити переказом на карту.

«Коли мені озвучили суму, мені було вже не до того, щоб перевіряти термінал. Було дуже незручно відмовлятись або показувати, що в мене немає таких грошей – бо я ж сама прийшла в приватну клініку», – пояснює вона.

У заключені лікаря було вказано приймати магній – препарат, який їй одразу ж там і продали. Єва каже, що тоді їй довелось віддати фактично останні гроші. Пригадує, що перекидала спершу гроші між своїми рахунками, а вже тоді на рахунок лікарки. При цьому відчувала себе ніяково та розгублено. Водночас сама лікарка справила на неї дуже добре враження. Бо була уважною, турботливою, все пояснювала максимально доступно. І саме це, за словами Єви, зробило ситуацію ще складнішою: важко запідозрити маніпуляцію, коли перед тобою мила жінка, яка обіцяє, що все буде добре.

Хто така Марта Дорошенко-Кравчик?

Марта Дорошенко-Кравчик не просто гінекологиня, яке веде прийом у клініці «ДВ». Вона є власницею цього медичного центру, тобто людиною, яка одночасно ухвалює і медичні, і фінансові рішення.

Марта Дорошенко-Кравчик є власницею клініки «ДВ» / Фото з інстаграму лікарки

Це означає, що лікарка, яка призначає обстеження, аналізи та процедури, одночасно є тією, хто безпосередньо отримує з цього прибуток. І якщо у пацієнта й виникнуть претензії до більшого чеку, чи скарги на непрацюючий терміна, пред’явити їх нікому. Бо про них керівництву вже відомо.

Редакція неодноразово зверталася до Марти Дорошенко-Кравчик із проханням прокоментувати свідчення жінок. Ми надсилали запити різними каналами: писали на пошту, у месенджери, телефонували особисто, відправили офіційний інформаційний запит. Зрештою, нам відповіли у вайбері, що не коментують окремі висловлювання в соціальних мережах, але запевнили, що ведуть діяльність виключно в межах чинного законодавства. Однак, особисто Марта Володимирівна ніяк не відреагувала ні на наші прохання прокоментувати, ні на десятки коментарів дівчат у соцмережах. У себе в інстаграмі вона продовжує активно публікувати сторіс, відповідати на питання підписників, оминаючи незручні.

Коли ми телефонували у клініку «ДВ», на рецепції вибивали дзвінок саме у той момент, як ми представлялись журналістами. Поліна разом із юристом подала скаргу до НСЗУ, податкової та Держпродспоживслужби.

Що каже податкова?

Редакція ZAXID.NET звернулась до Головного управління ДПС Львівської області, щоб з’ясувати, чи відомо їм про «збої» в роботі термінала у медцентрі «ДВ». Ми надіслали інформаційний запит 9 лютого, а відповідь отримали 16 лютого. З відповіді зрозуміло, що перевірки діяльності клініки за всіма епізодами, про які розповідали жінки, податківці не проводили. Водночас вони відреагували на скаргу Олени, яка надійшла до них ще 29 січня.

Результат цього розгляду виявився майже символічним – за фактом звернення податкова зафіксувала порушення закону про касові апарати (РРО) та склала акт (датований 12 лютого). Згідно з ним, клініку «ДВ» оштрафували на 12 900 гривень.

Для порівняння – це приблизна вартість одного візиту у клініку. Виходить, що за порушення фінансової дисципліни, про яке масово заявляють інші клієнтки, податківці оштрафували медзаклад на суму, що дорівнює одному чеку.

Також у відповіді ДПС офіційно підтвердили податковий статус закладу:

Медичний центр працює як ПП «ДВ» на спрощеній системі оподаткування.

Власниця Марта Дорошенко-Кравчик зареєстрована як ФОП.

І нагадали, що використання особистих банківських карток для підприємницької діяльності є суворо забороненим.

Насправді досить цікавою є хронологія подій: скарга від пацієнтки надійшла до ДПС ще 29 січня, однак жодних активних дій щодо закладу не відбувалося. Лише після того, як 10 лютого податкова отримала запит від редакції ZAXID.NET, механізм раптом запрацював і вже за два дні, 12 лютого, інспектори відзвітували про завершення перевірки та складання акту. Виглядає так, ніби офіційне звернення журналістів стало тим самим поштовхом, щоб відреагувати.

На прикладі Поліни бачимо, що її скарга та готовність відстоювати власні права таки змусила клініку відповісти за «тіньовий розрахунок». Хоча штраф у 12 900 гривень виглядає мізерним порівняно з оборотами клініки, сам факт фіксації порушення в офіційному акті податкової є принциповим. Це вже не просто «суб'єктивний відгук» в інтернеті, а юридично доведений факт недоброчесності.

Якщо інші жінки, що вважають себе ошуканими, теж підуть цим шляхом, ситуація може вийти за межі «поганих відгуків» у поле реальної відповідальності і навіть кримінальних проваджень. Адже кожна така скарга – це додатковий аргумент для того, щоб податкова чи Держпродспоживслужба перейшли від поодиноких штрафів до комплексних перевірок.

А ще важливо, щоб лікарі приватної практики пам’ятали, що їх сфера діяльності – це не просто надання послуг. І хоч вони часто називають пацієнтів «клієнтами», люди йдуть до лікарів передусім за допомогою. Як пацієнти, вони мають право отримати їх якісно та прозоро. І так, люди готові платити за медичні послуги, але точно не готові до здирництва і того, що ними маніпулюватимуть.