Виплати «Національного кешбеку» за грудень надійдуть 27 лютого

Українці отримають рекордну суму «Національного кешбеку» за покупки, зроблені у грудні 2025 року. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України у п’ятницю, 27 лютого.

«Цього місяця учасники програми купили товарів українського виробництва на майже 7 млрд грн – це найбільший обсяг покупок від старту програми», – ідеться у повідомленні.

Відтак на рахунки українців надійде 699 млн грн кешбеку. Ці гроші отримають 4,4 млн громадян. Зауважимо, що за листопад 2026 року виплати становили 524 млн грн, що на 25% менше, ніж наразі, за жовтень – близько 550 млн грн. Загалом від початку дії програми українці отримали майже 6,3 млрд грн «Національного кешбеку». Виплати за грудень почнуть надходити з 27 лютого.

Як писав ZAXID.NET, з 1 березня 2026 року умови програми «Національний кешбек» зміняться. Замість єдиної ставки 10% на всі товари тепер застосовуватимуть два рівні кешбеку – 5% і 15%, залежно від категорії товарів.

Зокрема, вища ставка передбачена за купівлю споживчих товарів у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом. Ідеться про товари, де частка імпорту перевищує 35%. Це косметика. Засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту й будівництва, канцелярія, одяг, взуття. Таку ж ставку мають окремі продукти харчування: тверді та мʼякі сири, деякі види макаронних виробів і круп.

Для товарів, на яких імпорт тисне не так сильно, ставка знижується. Серед таких товарів: солоді й кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду й городу, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба й морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і мʼяких сирів), соуси та приправи, хліб і свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія.