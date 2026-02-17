Нові правила «Національного кешбеку»

З 1 березня 2026 року програма «Національний кешбек» змінює правила. Відтепер відсоток повернення коштів тепер залежатиме від категорії товару. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

За новими умовами, українці отримуватимуть 15% кешбеку за товари в категоріях, де імпорт перевищує 35%. Сюди входять непродовольчі товари, як от одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% кешбеку нараховуватимуть за українські товари у категоріях із імпортом менше 35%, серед яких: хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду.

Українці вже придбали вітчизняних товарів на понад 63 млрд грн. Перевірити нарахування кешбеку та його розмір можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія».

Нараховані кошти можна використати для оплати комунальних послуг, донатів на ЗСУ, поштових послуг, продуктів та ліків українського виробництва або книг.

Що відомо про програму «Національний кешбек»?

Ініціатива діє з вересня 2024 року за указом президента та спрямована на підтримку українських виробників. Спершу програма передбачала повернення 10% вартості придбаних товарів.

З листопада 2025 року з переліку категорій, на які можна витрачати кешбек, зникли понад 20 категорій, зокрема мобільний зв’язок та телекомунікаційні послуги, на які минулого року було витрачено 1,4 млрд грн.

Як писав ZAXID.NET, уряд розширив перелік торговельних мереж, у яких можна розрахуватися карткою «Національний кешбек». До переліку додали супермаркети NOVUS і LIGA PRIM, а також послуга доступна під час онлайн-покупок на ROZETKA. У програмі беруть участь також мережі «Близенько», Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23», «Сімі» та магазини Fozzy Group – «Сільпо», «Фора» і «ТРАШ!».