У програмі «Національний кешбек» взяли участь понад 7,5 млн українців

Міністерство економіки у суботу, 22 листопада, опублікувало оновлений перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, накопичені за програмою «Національний кешбек».

«З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою “Національний кешбек”. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою “Зимова підтримка”», – йдеться у повідомленні.

Відтак гроші можна буде витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема на пожертви для ЗСУ.

У попередньому переліку послуг були також мобільний зв’язок, кіно та заклади харчування.

У відомстві уточнили, що категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому вони працюватимуть коректно, а гроші державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати. Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.

Станом на 22 листопада у програмі «Національний кешбек» взяли участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва.

Нагадаємо, 6 листопада «Економічна правда» повідомила, що впродовж двох місяців виплати за програмою «Національний кешбек» не надходили через брак коштів. Користувачі скаржилися, що останній платіж отримали на початку вересня — за покупки, зроблені в липні, тобто навіть тоді нарахування відбулося з затримкою. Тоді ж у міністерстві економіки пояснили, що програма продовжує працювати, виплати не скасовані, а тимчасове затримання пов’язане з технічними процесами погодження.