Зеленський доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки

Президент Володимир Зеленський у суботу, 1 листопада, повідомив, що доручив уряду підготувати комплексну програму зимової підтримки для українців. Вона почне діяти вже у грудні 2025 року.

«Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані», – заявив президент.

Зокрема, у цей пакет входитиме пряма підтримка, яку впровадили у 2024 році, для витрат на найбільш нагальні потреби. Окрему програму запустять для самотніх літніх людей, багатодітних родин, людей які живуть у зонах бойових дій та деяким іншим групам суспільства. Крім цього, президент пообіцяв зберегти на зиму фіксовану ціну на газ та електрику для побутових споживачів.

Крім цього, Зеленський доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців.

«Вже є пропозиції від “Укрзалізниці” – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно», – розповів він.

Також готують розширення медичних програм. Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, має запрацювати в січні. Деталі щодо цього мають представити до 15 листопада.

Нагадаємо, у грудні 2024 року запроваджували програму «Зимова єПідтримка», що передбачала виплату всім українцям по тисячі гривень впродовж зими.