Оформити виплату на картку можна вже від неділі, 1 грудня

У неділю, 1 грудня, стартувала програма «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату всім українцям в Україні по тисячі гривень впродовж зимових місяців. На порталі «Дія» розповіли, як подати заявку на отримання одноразової виплати, коли гроші прийдуть на рахунок і на що їх можна витратити.

Термін дії програми «Зимова єПідтримка»

Подати заяву на отримання одноразової грошової виплати від держави можна протягом усього зимового періоду – з 1 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року. Витратити тисячу гривень від держави можна до 31 грудня 2025 року.

Для кого програма «Зимова єПідтримка»

Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, окрім тимчасово окупованих територій. У програмі можуть взяти участь дорослі і діти. Для отримання виплати дітьми один з батьків має подати заяву.

Як подати заяву на отримання тисячі гривень від держави

Найпростіший спосіб подати заяву на участь в програмі «Зимова єПідтримка» – через мобільний застосунок «Дія». Алгоритм такий:

авторизуйтеся в «Дії»;

у меню «Сервіси» виберіть «Зимова єПідтримка»;

натисніть «Подати нову заявку» та «Розпочати»;

виберіть, для кого призначена виплата – для себе чи для дитини, якщо для дитини – має підвантажитися свідоцтво про народження, якщо ж ні, натисніть «Додайте свідоцтво»;

виберіть рахунок для виплати;

перевірте дані, поставте пташечку навпроти «Я перебуваю на території України» і натисніть «Надіслати».

Якщо у вас в мобільному застосунку немає кнопки «Зимова єПідтримка», потрібно оновити додаток.

Якщо у вас немає «Дії», потрібно зі своїм ідентифікаційним кодом звернутися до найближчого відділення «Укрпошти» або у свій банк.

Куди і коли прийдуть гроші

Гроші прийдуть на ваш рахунок «Національний кешбек», що ви вказали під час подачі заяви. Якщо такої картки у вас немає, її можна оформити за підказками в «Дії» або ж в мобільному застосунку банку, послугами якого ви користуєтесь.

Гроші на картку «Національного кешбеку» мають надійти упродовж 10-ти днів після подачі заяви на їх отримання. Про зарахування грошей сповістить банк.

На що можна витратити тисячу від держави

Встановлений перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші «єПідтримки». Зокрема, ідеться про: