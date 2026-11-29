В одному з будинків уламки дрона пошкодили дах

У селі Збиранка біля Львова унаслідок атаки російського безпілотника постраждав 5-річний хлопчик. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у неділю увечері, 29 листопада.

«Вибуховою хвилею вибило вікно, уламки скла травмували дитину. Хлопчика госпіталізували», – йдеться у повідомленні мера.

За його словами, на території дачних кооперативів пошкодження отримали чотири будинки. В одному з них серйозно пошкоджено дах. На оприлюднених мером фото видно пошкоджені будинки та уламок безпілотника поруч із житлом.

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 19:47 спершу для Золочівського і Шептицького районів, а потім о 19:56, для усієї області. О 20:14 пролунав відбій тривоги.

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