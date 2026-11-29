Єпископ Стрийської єпархії УГКЦ Тарас Сеньків заборонив євангелізаційній спільноті «Галилея» самостійно проводити духовні навчання та здійснювати діяльність поза контролем парафіяльних священників. Відповідний декрет стосується також мережі «Домів Воскресіння», через яку діє спільнота.

У документі від 26 листопада 2026 року, оприлюдненому на сайті Стрийської єпархії, єпископ пояснює своє рішення кількома обставинами. Зокрема, він звертає увагу на відсутність у «Галилеї» офіційного статусу церковного об'єднання, створення нею паралельної структури управління та відсутність підтвердження відповідності її навчань церковному вченню.

За словами владики Тараса, спільнота «Галилея», попри те, що на власному сайті називає себе євангелізаційною спільнотою Греко-Католицької Церкви, не має такого церковного статусу. Її не засновувала компетентна церковна влада, а також вона не має затвердженого церковного статуту. Тому, відповідно до канонічного права, єпископ визначає її як приватну, а не публічну церковну спільноту.

Другою проблемою єпископ називає створення «Галилеєю» власної паралельної структури. Як ідеться в декреті, спільнота діє в середовищі УГКЦ як самостійна, самоорганізована приватна мережа зі своїми провідниками, управлінням і методологією навчання та формації. За оцінкою єпископа, ця структура діє паралельно з офіційними церковними інституціями, а часто й як альтернатива їм.

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Третє зауваження стосується змісту навчань спільноти. Єпископ наголошує, що відповідність її діяльності автентичному церковному вченню щодо віри й моралі, церковній дисципліні та турботі про добро вірян не була перевірена компетентною церковною владою.

Окремо в декреті порушено питання управління мережею «Домів Воскресіння», призначення її провідників, підзвітності керівників та повноважень на проведення євангелізаційної і формаційної діяльності.

З огляду на ці обставини єпископ постановив, що «Доми Воскресіння», організовані при парафіях, можуть продовжувати діяльність виключно як парафіяльні євангелізаційні спільноти під повним керівництвом місцевого пароха або адміністратора. Будь-яке зовнішнє управління ними заборонене.

Також лише парох, адміністратор або делегований ним парафіяльний працівник має право навчати й тлумачити Боже слово, питання віри та моралі відповідно до католицького вчення на зібраннях таких спільнот. Миряни, які хочуть навчати від імені Церкви, повинні попередньо отримати спеціальний дозвіл єпархіального єпископа (missio canonica).

Крім того, парохам та адміністраторам парафій Стрийської єпархії заборонено сприяти організації заходів спільноти «Галилея», надавати для них церковні приміщення, територію чи будь-які інші засоби.

За інформацією самої «Галилеї», спільнота налічує понад 4000 учасників і має понад 500 «Домів Воскресіння» у 20 країнах світу. Вона організовує євангелізаційні та формаційні курси, реколекції й зустрічі. Її духівниками є отці Роман Братковський та Олександр Варницький.

«Доми Воскресіння» – це невеликі євангелізаційні групи, у яких зазвичай збираються по 5–10 осіб. За інформацією спільноти, учасники зустрічаються в домашніх умовах для молитви, читання Святого Письма, обміну досвідом віри та спільної молитви.

Декрет єпископа Тараса Сеньківа стосується діяльності «Галилеї» на території Стрийської єпархії УГКЦ, яка охоплює 369 населених пунктів Львівщини. Документ набрав чинності з моменту оприлюднення.