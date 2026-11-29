За словами Зеленського, Україна готова зупинитися на тих позиціях, які її війська займають зараз

Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Al Jazeera, що Україна готова припинити бойові дії на нинішній лінії фронту та перейти до дипломатичних переговорів із Росією. Водночас такий крок президент назвав значним компромісом з боку Києва.

За словами Зеленського, Україна готова зупинитися на тих позиціях, які її війська займають зараз, і домовитися про припинення вогню вздовж лінії зіткнення.

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«Ми готові до таких кроків – залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення», – сказав президент.

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Він наголосив, що це буде значним компромісом для України. Зеленський пояснив, що Київ усвідомлює небажання російського диктатора Владіміра Путіна виводити війська з української території. Саме тому Україна пропонує зупинити бойові дії на нинішніх позиціях і продовжити врегулювання дипломатичним шляхом.

Коментуючи роль Сполучених Штатів у мирному процесі, Зеленський зазначив, що президент Дональд Трамп має достатньо повноважень відповідно до Конституції США, щоб продовжувати зусилля для завершення війни.

«Тому я сподіваюся, що він продовжить шукати спосіб, як завершити цю війну, але не лише через ситуацію, коли за це має платити Україна, бо це неправильно», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що США прагнуть досягти мирної угоди між Україною та Росією до січня 2027 року. Президент наголосив, що Україна також зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни, однак мир не має бути досягнутий коштом українських інтересів. У разі відмови Москви від конструктивних переговорів Київ проситиме США посилити санкційний тиск на Росію.