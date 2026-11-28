Поліцейські знайшли відео під час моніторингу соцмереж

На Львівщині поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків двох неповнолітніх хлопців, які зачепилися за зовнішні елементи електропоїзда Львів – Трускавець та їхали таким чином. Школярів віком 12 та 14 років виявили після моніторингу соціальних мереж. Про це у суботу, 28 листопада, повідомила поліція Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, 25 листопада інспекторка Служби освітньої безпеки Дрогобицького районного відділу поліції знайшла в соцмережах відео, на якому двоє підлітків їхали, зачепившись за зовнішні елементи електропоїзда сполученням Львів – Трускавець. Маршрут цього поїзда проходить через Стрий і Дрогобич.

Правоохоронці перевірили публікацію та встановили особи хлопців. Ними виявилися учні однієї з дрогобицьких шкіл віком 12 та 14 років.

На батьків підлітків склали адміністративні протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. За цією статтею передбачене попередження або штраф від від 17 до 51 грн.

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