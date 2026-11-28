Атака припала на лінійно виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара»

У ніч на суботу, 28 листопада, атака припала на лінійно виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» в Самарській області Росії. Після обстрілу на об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

За інформацією місцевих моніторингових каналів, станцію могли атакувати близько третьої години ночі. Читачі ASTRA розповідають, що заграву від пожежі було видно за десятки кілометрів. Наразі інформацію про влучання та масштаби можливих пошкоджень уточнюють. Станція розташована приблизно за 30–40 км від Самари.

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Відомо, що ЛВДС «Самара» забезпечує роботу кількох нафтоперекачувальних станцій і ділянок магістральних трубопроводів. Вона приймає нафту з різних магістралей, зберігає її у резервуарному парку, що налічує 71 ємність, а також змішує різні сорти сировини. Саме на цій станції формують експортну суміш нафти Urals, яку згодом транспортують трубопроводами.

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Об'єкт працює з 1957 року та займає територію площею понад 216 гектарів. До його складу входять станція змішування нафти та дві нафтоперекачувальні станції – «Самара-1» і «Самара-2».

Також вночі 28 листопада дрони знову атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула пожежа. Попередньо, під удар міг потрапити один із резервуарів.

Новошахтинський НПЗ ввели в експлуатацію у 2009 році. Його потужність становить від 5,6 до 7,5 млн т нафти на рік. Підприємство є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут і бітум. Він підключений до системи магістральних нафтопроводів «Транснефти».

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада українські безпілотники втретє від початку 2026 року атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області Росії. До операції долучився російський повстанський рух «Черная Искра».