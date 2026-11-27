Михайло Ткач і Севгіль Мусаєва

У п’ятницю, 27 листопада, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва заявила про систематичний тиск на керівництво та журналістів видання протягом останніх місяців. Редакція пов’язує його з роботою над матеріалами про голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію. Про це йдеться в колонці Мусаєвої.

«Тепер я вважаю, що мовчати далі було б безвідповідально. Коли автомобілі з оперативними номерами з’являються вночі біля помешкань батьків наших журналістів, ми маємо говорити про це публічно. Якщо зараз залишити це без реакції, під загрозою може опинитися безпека наших колег і їхніх близьких», – пише Мусаєва.

Зокрема, один зі співробітників відділу розслідувань УП помітив у Львові три автомобілі СБУ, які, за його словами, стежили за ним. До міста журналіст приїхав на вихідні до батьків дружини.

«Наші джерела в правоохоронних органах стверджують, що, помітивши увагу нашої знімальної групи, Арахамія звернувся до Антона Кравчука, який керував внутрішньою безпекою СБУ. Ті самі співрозмовники кажуть, що саме Арахамія лобіював його призначення», – повідомила Севгіль Мусаєва.

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Мусаєва заявила, що редакція очікує від керівництва СБУ пояснень, чи залучали співробітників служби до стеження за журналістами, хто віддав відповідні накази та з якою метою.

Медійна кампанія проти УП

За словами Мусаєвої, із серпня 2026 року мережа телеграм-каналів «Труха» регулярно публікує критичні матеріали про «Українську правду» та керівника відділу розслідувань видання Михайла Ткача.

«Наприкінці жовтня одні й ті самі тези про УП почали з’являтися в кількох великих телеграм-каналах майже одночасно. З 18 листопада кампанія набула масового характеру. Лише за 2 дні, 21 і 22 листопада, незалежний моніторинг зафіксував 36 публікацій на 18 ресурсах мережі “Труха”. Регіональні канали дослівно повторювали однотипні повідомлення, спрямовані проти “Української правди”, з інтервалом у кілька хвилин. Станом на 23 листопада ці публікації сукупно набрали понад 4 млн переглядів», – ідеться в колонці.

Мусаєва пов’язує початок масової кампанії з публікацією Ткача «“Коаліція рішучих”. Хто насправді атакує НАБУ і САП». За її словами, кілька співрозмовників видання стверджують, що поширення матеріалів проти УП та НАБУ організовував один посередник.

Редакторка також згадала депутатське звернення голови парламентського Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, яке надійшло до редакції 23 листопада. Наступного дня депутат оприлюднив його у своєму телеграм-каналі.

У зверненні Гетманцев порушив питання співпраці УП із 350 ФОПами та оцінив у 61 млн грн суму податків, яку, на його думку, міг би отримати бюджет у разі оформлення цих відносин як трудових.

Мусаєва назвала такі дії тиском на редакцію. Вона наголосила, що на момент підготовки відповіді видавець не мав акта перевірки чи податкового повідомлення-рішення, які б підтверджували порушення.

«Я поінформувала міжнародні правозахисні організації про тиск на “Українську правду”, зокрема про ваше звернення, пане Гетманцев, та обставини, за яких ви його оприлюднили», – написала вона.

На завершення Мусаєва додала, що редакція продовжить розслідувати вплив Давида Арахамії на державні рішення.

Нагадаємо, 24 листопада керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю УП повідомив, що так звана група «Монако» оголосила війну НАБУ та САП. Він також припустив, що це повідомлення міг передати колишній народний депутат від ОПЗЖ, бізнесмен Ігор Абрамович, який нині проживає в Монако.

Група, або батальйон, «Монако» – неофіційна назва українських політиків, народних депутатів, чиновників, бізнесменів та членів їхніх родин, які виїхали з України напередодні або після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. До так званого батальйону «Монако» входять понад 80 людей, серед яких і колишній президент Леонід Кучма.