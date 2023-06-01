Журналісти виявили на відпочинку в Монако ще кількох українських політиків та бізнесменів. Зокрема, там помітили другого президента України Леоніда Кучму, мера Краматорська і кількох колишніх нардепів. Про це йдеться у розслідуванні УП «Батальйон Монако 3».

На Лазурному березі журналістам УП вдалося помітити Ігоря Суркіса, який регулярно відвідує там казино. Окрім того, в Монако виявили другого президента України Леоніда Кучму. Колишній президент проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

Леонід Кучма наразі мешкає в маєтку свого зятя Віктора Пінчука

Також на Лазурному березі помітили колишнього народного депутата від партії «Батьківщина» Олександра Табалова та колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача. Майже рік тому родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра. Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка повідомила що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач склав депутатські повноваження.

В маєтку біля самого берега помітили колишню дружину екс-нардепа від «Радикальної партії» Сергія Рибалки Анастасію Байбородіну. Також за кордоном був Олександр Кацуба – колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз». З прізвищем родини Кацуб пов'язаний один з найбільших корупційних скандалів часів Януковича – купівля так званих «вишок Бойка». У коментарі УП Кацуба заявив, що виїжджав з країни для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей.

Олександр Кацуба заявив, що виїхав з країни для закупівлі машин для ЗСУ, але вирішив завітати до своїх дітей в Монако

В Монако 9 років тому втік і один з найближчих поплічників та друзів президента-втікача, колишній народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакієвський. За інформацією джерел УП у бізнесових колах, Іванющенко курсує між трьома місцями: Москвою, Дубаєм і Монако.

В Монако він не веде світське життя, однак УП вдалося віднайти елітний житловий комплекс, де живе Іванющенко, з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом, охороною та вертолітними площадками поблизу – Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако.Це вдалося зробити завдяки допису доньки Іванющенка в Instagram. У травні УП отримали інформацію про те, що Іванющенко перебуває в Монако та зафіксувала його на Rolls-Royce.

Також журналісти УП помітили в Монако Бориса Баума – колишнього радника екс-заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей.

Колишній радник Кирила Тимошенка Борис Баум (справа) відпочиває в Монако

В Монако є нерухомість сина підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва Олександра.Співрозмовники УП повідомили, що після арешту Богуслаєва-старшого його сина в Монако більше не бачили.

17 березня у аеропорту Ніцци журналісти помітили нардепа Максима Єфімова (член групи «Відновлення України») у супроводі мера Краматорська Олександра Гончаренка. Туди вони прилетіли із Словаччини, яку відвідували із офіційним відрядженням.

Нагадаємо, ДБР розслідує законність перетину державного кордону так званим «Батальйоном Монако» – десятками чиновників та бізнесменів, про незаконну втечу яких писала «Українська правда». УП отримала список фігурантів розслідування ДБР стосовно «Батальйону Монако» – у ньому понад 80 осіб. У рамках розслідування фігурантів перевірятимуть на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища для незаконного переправлення через кордон.