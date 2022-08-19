ДБР розслідує законність перетину державного кордону так званим «Батальйоном Монако» – десятками чиновників та бізнесменів, про незаконну втечу яких писала «Українська правда».

УП отримала список фігурантів розслідування ДБР стосовно «Батальйону Монако» – у ньому понад 80 осіб. У рамках розслідування фігурантів перевірятимуть на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища для незаконного переправлення через кордон.

У списку є народні депутати, бізнесмени та члени їх родин.

Список фігурантів розслідування ДБР:

Абрамович Ігор Шарфіов Тимур Вафін Вадим Абрамович Олена Тітаренко Олег Щербановський Андрій Столар Михайло Вінниченко Анна Бородуліна Юлія Столар Вадим Гольдштейн Юрій Оксаметна Валерія Суркіс Ігор Сахарова Іванна Мацюк Юлія Пузанов Олександр Губан Сергій Олександров Дмитро Вязмікін Сергій Ядловський Микола Назарко Роксоляна Вязмікіна Оксана Ковтун Вікторія Рабенко Ганна Єрмолаєв Вадим Табалов Сергій Афоніна Ганна Мосцевий Олексій Табалов Андрій Веретенніков Віталій Мосцева Руслана Табалова Ксенія Рудь Микола Карпюк Артур Величко Юрій Данилів Борис Головешко Петро Шевченко Сергій Олександров Андрій Мельничук Наталя Вернудін Олег Калівошко Едуард Станевічус Аліна Астапова Наталя Храмцов Олександр Дев’ятов Денис Астапов Андрій Барабаш Дмитро Марчук Ірина Андріканич Крістіна Ковальов Олександр Лученко Валентина Божик Василь Скоробагач Лілія Дегтяр Катерина Лаурінаічуте Яна Скоробогач Марія Дегтяр Наталія Марцинюк Євгеній Скоробагач Володимир Грицак Юрій Назаренко Сергій Бойко Олексій Мінакова Альона Назаренко Владислав Ковальова Наталія Мінакова Яна Цимбалова Хелена Котілевська Олеся Глоба Анатолій Хомутиннік Віталій Мухалов Андрій Коваленко Наталія Хомутиннік Юрій Завадська Наталія Тищенко Олена Цимбалова Ірина Шевченко Валентина Шевченко Оксана Боярчук Ігор Ейдельнант Андрій Олексієнко Віталій Баран Сергій Чернець Юрій

17 серпня «Українська правда» оприлюднила розслідування щодо українських «VIP-біженців» у Монако, Монте-Карло та Ніцці. В ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя протягом повномасштабної війни України з РФ. Зокрема, про нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях ВР.

Державне бюро розслідувань повідомило, що вивчає законність перетину державного кордону військовозобов’язаними громадянами України під час війни з Росією.

18 серпня народний депутат від Слуги народу Мар’яна Безугла подала до ВР звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії виїхали з України і не брали участі у засіданні парламенту.