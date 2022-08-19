Слідчі ДБР розслідують втечу з України десятків політиків і бізнесменів
У списку втікачів є народні депутати, бізнесмени та члени їх родин
ДБР розслідує законність перетину державного кордону так званим «Батальйоном Монако» – десятками чиновників та бізнесменів, про незаконну втечу яких писала «Українська правда».
УП отримала список фігурантів розслідування ДБР стосовно «Батальйону Монако» – у ньому понад 80 осіб. У рамках розслідування фігурантів перевірятимуть на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища для незаконного переправлення через кордон.
У списку є народні депутати, бізнесмени та члени їх родин.
Список фігурантів розслідування ДБР:
|Шарфіов Тимур
|Вафін Вадим
|Абрамович Олена
|Тітаренко Олег
|
Щербановський Андрій
|Столар Михайло
|Вінниченко Анна
|
Бородуліна Юлія
|Столар Вадим
|Гольдштейн Юрій
|
Оксаметна Валерія
|Суркіс Ігор
|Сахарова Іванна
|
Мацюк Юлія
|
Пузанов Олександр
|Губан Сергій
|Олександров Дмитро
|
Вязмікін Сергій
|Ядловський Микола
|Назарко Роксоляна
|
Вязмікіна Оксана
|Ковтун Вікторія
|Рабенко Ганна
|
Єрмолаєв Вадим
|Табалов Сергій
|Афоніна Ганна
|
Мосцевий Олексій
|Табалов Андрій
|Веретенніков Віталій
|
Мосцева Руслана
|Табалова Ксенія
|Рудь Микола
|
Карпюк Артур
|Величко Юрій
|Данилів Борис
|
Головешко Петро
|Шевченко Сергій
|Олександров Андрій
|
Мельничук Наталя
|Вернудін Олег
|Калівошко Едуард
|
Станевічус Аліна
|Астапова Наталя
|Храмцов Олександр
|
Дев’ятов Денис
|Астапов Андрій
|Барабаш Дмитро
|
Марчук Ірина
|Андріканич Крістіна
|Ковальов Олександр
|
Лученко Валентина
|Божик Василь
|Скоробагач Лілія
|
Дегтяр Катерина
|Лаурінаічуте Яна
|Скоробогач Марія
|
Дегтяр Наталія
|Марцинюк Євгеній
|Скоробагач Володимир
|
Грицак Юрій
|Назаренко Сергій
|Бойко Олексій
|
Мінакова Альона
|Назаренко Владислав
|Ковальова Наталія
|
Мінакова Яна
|Цимбалова Хелена
|Котілевська Олеся
|
Глоба Анатолій
|Хомутиннік Віталій
|Мухалов Андрій
|
Коваленко Наталія
|Хомутиннік Юрій
|Завадська Наталія
|
Тищенко Олена
|Цимбалова Ірина
|Шевченко Валентина
|
Шевченко Оксана
|Боярчук Ігор
|Ейдельнант Андрій
|
Олексієнко Віталій
|Баран Сергій
|Чернець Юрій
17 серпня «Українська правда» оприлюднила розслідування щодо українських «VIP-біженців» у Монако, Монте-Карло та Ніцці. В ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя протягом повномасштабної війни України з РФ. Зокрема, про нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях ВР.
Державне бюро розслідувань повідомило, що вивчає законність перетину державного кордону військовозобов’язаними громадянами України під час війни з Росією.
18 серпня народний депутат від Слуги народу Мар’яна Безугла подала до ВР звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії виїхали з України і не брали участі у засіданні парламенту.